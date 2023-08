Costas responde que de "Bolivia no conozco nada", cuando es interpelado por la prensa

El entrenador de la Selección nacional, Gustavo Costas, tuvo un cruce de palabras con un periodista deportivo, luego de ser consultado sobre su trabajo y que el estratega respondió irónicamente que "de Bolivia no conozco nada".

"¿Qué quiere que lo llame todos los días a la oficina?. ¿Quiere que le muestre las fotitos todos los días?. Tenés razón... no voy nunca, no trabajo nunca...", respondió Costas a la consulta del periodista Alex Yucra.

Según la consulta del periodista deportivo, existe una crítica hacia Costas porque presuntamente no se lo ve trabajando en el país y tampoco asiste a todos los estadios, consulta que incomodó al profesional que respondió irónicamente.

Sobre la nómina de la Selección nacional para el amistoso del 27 de agosto ante Panamá, Costas indicó que "en los próximos días, todo va a depender del martes. Tenemos un Plan A, B y C" y agregó, en forma de responder a la consulta anterior que "como dice el muchacho, no trabajamos. Me sacaré una fotito cuando esté trabajando. De Bolivia no conozco nada".