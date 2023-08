The Strongest arrasa con un 4-0 ante Real Santa Cruz

The Strongest mostró su poderío ofensivo al derrotar a Real Santa Cruz con un contundente marcador de 4-0 en un partido jugado en suelo local.



El partido comenzó inclinándose a favor de The Strongest cuando Triverio convirtió un penal a los diez minutos, aprovechando una falta sobre Sotomayor. Este gol temprano afectó a Real Santa Cruz y permitió que The Strongest ampliara la ventaja.



Sotomayor aumentó la diferencia a los 23 minutos, capturando un centro de Jaime Arrascaita y marcando con un remate de pierna derecha. Luciano Ursino añadió otro gol a los 30 minutos, culminando una serie de toques rápidos en el área rival.



La victoria se selló con el segundo gol de Sotomayor, quien definió hábilmente frente al arco en un partido en el que The Strongest dominó el juego, frenando los intentos de Real Santa Cruz.



A pesar de la posibilidad de una victoria aún más amplia, The Strongest se mostró dominante en el campo, mientras que Real Santa Cruz luchó por crear oportunidades en un marcador difícil de revertir.