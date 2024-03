Óscar Villegas deja la dirección técnica de Always Ready, Flavio Torres será su reemplazante

El estratega cochabambino Óscar Villegas determinó dejar la dirección técnica del plantel profesional de Always Ready, por razones de salud. Su lugar será ocupado por el colombiano Flabio Torres.

“Por intermedio del presente deseo informar a la opinión pública e hinchada del club Always Ready, que por razones de salud y recomendación médica he tomado la decisión de dejar el cargo de entrenador del primer plantel del club. Luego de informar esta decisión de la dirigencia del club, hemos acordado mi continuidad en el proyecto de la Divisiones formativas de la institución. Sin embargo, por el problema mencionado me ausentaré a la ciudad de Cochabamba por un par de semanas”, señala parte del comunicado que hizo Villegas.

Entre tanto, Torres llegó al país esta madrugada para asumir el cargo de entrenador del Millonario.

"Contento por la oportunidad, con la expectativa de poder hacer lo mejor en un club tan importante como Always, venimos con todas las ganas de aportar y hacer nuestro trabajo", señaló Torres a Tigo Sports.