Cuatro árbitros bolivianos van a la Copa América

FC Universitario y Aurora empataron 2- 2 en el estadio Municipal de Quillacollo. Ver más FC Universitario y Aurora empataron 2-2 en Quillacollo

Todo indica que el golero Arnaldo Giménez y el delantero Ariel Nahuelpán no podrán ser parte del equipo de Wilstermann cuando este domingo (17:30) reciba a Always Ready, en el partido por la cuarta... Ver más Giménez y Nahuelpán son bajas para el duelo ante Always Ready