Real Oruro da el primer golpe, vence a ABB y pone un pie en los octavos

Real Oruro puso un pie en los octavos de final del Torneo Amistoso de Verano, después que ayer derrotó por 0-2 a ABB, en el partido de ida de la fase preliminar que se jugó en el estadio Municipal de Villa Ingenio.

Los goles para Real Oruro fueron obra de Jonathan Molsalve (17’PT) y Andrés Llano (41’ST).

Todo se definirá en el partido de vuelta que se disputará este sábado 15 de febrero, desde las 15:00, en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro. El ganador enfrentará a Always Ready (15:00) el martes 18 de febrero, en los octavos de final.

Después que se oficializó que Real Santa Cruz no será parte de este torneo, el primer clasificado de la fase preliminar a los octavos es Royal Pari, que ya tiene programado su duelo de ida ante Blooming, para el martes 18 (20:00).

El Torneo Amistoso de Verano continuará mañana con los primeros partidos de los octavos entre San Antonio vs. Aurora (15:00) y The Strongest vs. U de Vinto (19:00).

Enmiendas

Ayer la Comisión de Competiciones de la FBF comunicó la enmienda a tres artículos del reglamento del Torneo Amistoso de Verano, todos ellos referidos a los criterios de elegibilidad de los jugadores.

En principio se dejó sin efecto el inciso b) del artículo 11, que habla sobre que deben actuar de manera obligatoria 7 jugadores bolivianos en cancha.

Además, se dejaron sin efecto los artículos 12 y 13. El primero refiere a que el jugador naturalizado debe haber vivido un mínimo de cinco años en Bolivia; y el segundo, sobre la presencia de jugadores sub-20 y sub-23, que ahora ya no serán obligatorios.