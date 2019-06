Rubair busca ratificar su buen momento en la Libobásquet

El quinteto quillacolleño de Rubair jugará mañana (21:00) ante Nacional Potosí en el coliseo Max Fernández, por la cuarta fecha del Torneo 2019 de la Libobásquet, con la premisa de mantener su racha positiva y ante su público.

Con un partido menos, Rubair es líder del grupo B con dos victorias y un partido pendiente ante Uagrm, aquel que debía jugarse por la segunda fecha en Quillacollo y que fue postergado. En consecuencia, el Rubronegro hará mañana su debut en casa.

Ante esta situación, el DT Jorge Montes tendrá a disposición a todo su plantel, mucho más con la recuperación de Leonardo Mercado (superó una contractura) y el cubano Yordanys Jaca (se recupera de un resfriado).

“Es nuestro primer partido en casa y queremos ganarlo. Vamos por ello”, aseguró Montes.

Para ese fin, Rubair formará mañana con: Diego Olguín, Leiner Machado, Gregoris Curvelo, Pablo Ágreda y Erick Mendizábal.

Al frente estará Nacional Potosí, elenco que llega de perder en su anterior presentación ante Peñarol, el domingo pasado en Quillacollo.

Peñarol y La Salle-Olympic van de visita

El cuadro de Peñarol será visitante mañana (20:30) ante CAN en el coliseo del cuadro orureño, mientras que La Salle Olympic jugará esta noche ante Uagrm en el Gilberto Pareja de Santa Cruz (20:30).

Esta noche también jugarán Calero vs Amistad (20:00), en el coliseo Ciudad de Potosí; CARL A-Z Vs. Pichincha (20:00), en el coliseo Luis Lazzo Quinteros de Oruro; La Salle TRJ vs AND-1 (20:30), en el coliseo Guadalquivir de Tarija.