Decenas de pensadores participan del curso de ajedrez dictado por el GM Osvaldo Zambrana

El encendido de la antorcha olímpica, programado para este próximo jueves en las ruinas de la antigua Olimpia, se celebrará bajo estrictas medidas contra el COVID-19, que también afectarán a las... Ver más Encendido de la antorcha olímpica será a puertas cerradas por el coronavirus

El Strongman boliviano, Cristian Quiroga, conquistó el fin de semana su primer objetivo internacional de la temporada 2020: ganó el torneo "Strong for All" que se desarrolló en Sao Paulo, Brasil,... Ver más Cristian Quiroga conquista el torneo "Strong for All" en Brasil

El plantel cochabambino de Olympic se proclamó campeón del torneo nacional de clubes de voleibol, categoría menores, rama masculina. Ver más Olympic suma otra estrella como campeón nacional de voleibol