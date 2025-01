'Flight Risk', dirigida por Mel Gibson, lidera la taquilla del fin de semana

El filme 'Flight Risk', dirigida por Mel Gibson y protagonizado por Mark Wahlberg, lidera la taquilla de este fin de semana con una recaudación de 12 millones de dólares y su estreno en 3,161 cines en Estados Unidos.

'Flight Risk' es un thriller de acción que supone la vuelta a la dirección de Gibson tras casi una década como director.

La segunda posición es para 'Mufasa: The Lion King ', que este fin de semana recaudó en Estados Unidos 8,7 millones de dólares solo en Estados Unidos. Acumula un total de 626 millones en todo el mundo desde su estreno el pasado 20 de diciembre.

'One of them Days', el estreno como actriz de la cantante SZA, aguanta la tercera posición y suma 8 millones de dólares, igual que 'Sonic 3' que añadió 5,5 millones de dólares a su recaudación y acumula 446 millones de dólares en todo el mundo.

'Vaiana 2' recaudó este fin de semana 4,3 millones de dólares tras romper la semana pasada la barrera de los mil millones de dólares y acumula 1,026 millones, enfilando la recta fina para convertirse en la novena película de animación más vista de todos los tiempos, según señala Hollywood Reporter.