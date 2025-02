Fallece el actor Brian Murphy, famoso por su papel de George Roper, a los 92 años

El actor británico Brian Murphy, conocido por series televisivas de la década de los 70 como 'Un hombre en casa' o 'George and Mildred' ('Los Roper') ha fallecido a los 92 años, según han informado a los medios locales. Rindiendo homenaje a su "talento y humanidad", el amigo y agente de Murphy, Thomas Bowington, lo describió como un "hombre alegre y profundamente bondadoso".

Murphy, quien falleció en su casa de Kent el domingo por la mañana, trabajó estrechamente con la directora de teatro Joan Littlewood a lo largo de su carrera temprana. Más recientemente, apareció en episodios del drama médico de la BBC Holby City, el programa de sketches The Catherine Tate Show y la comedia de situación de ITV Benidorm, así como en el programa de comedia Last of the Summer Wine.