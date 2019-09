Museos ofrecen visitas guiadas en horario nocturno

La Noche de Museos se desarrollará mañana con la participación de 11 espacios culturales, entre los que están museos, salones de arte y teatros, que abrirán sus puertas a la población con guías y de manera gratuita desde las 16:00 hasta las 23:00.

Se trata del Museo de Historia Natural Alcides d’Orbigny (c. Potosí casi América), el Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón (c. Jordán y Nataniel Aguirre), el convento museo Santa Teresa (c. Baptista y Ecuador), el museo y galería de arte Gamboa (c. Ollantay casi 27 de Agosto), el museo Chinchiri (Piñam, Quillacollo), el Museo de Academia de Historia Militar (final Ramón Rivero, Muyurina), la casona Santiváñez (c. Santiváñez casi Junín), la casona Mayorazgo (av. Simón López y Melchor Pérez), el museo Martin Cárdenas, el Museo de la Medicina Francisco Viedma (c. Oquendo casi Ecuador) y el Teatro José María de Achá (c. España casi Bolívar).

El encargado de Patrimonio de la Alcaldía de Cercado, José Ayaviri, dijo que dispondrán buses desde las 16:00 en dos paradas para realizar un recorrido a los distintos espacios. Uno de los puntos será en la calle Baptista esquina Ecuador y el otro en la plaza Colón, acera sur.

Ayaviri señaló que esta actividad tiene el objetivo de visibilizar los espacios culturales que cuenta el municipio y promover el patrimonio que albergan en cada una de ellas.

La Noche de Museos contará con el apoyo de más de 200 guías de turismo de la Universidad Central (Unicen), los mismos estarán personificados según el espacio al que se encuentren.

Lugares de los escenarios

Uno de los espacios que más visitas tiene es el convento Santa Teresa. El director de este espacio, Linton Guzmán, dijo que cada vez que se desarrolla esta actividad congregan más de 6 mil visitantes. Incluso, se pudo apreciar largas filas de personas aguardando ingresar. En esta oportunidad, —dijo Guzmán— las visitas no dudarán más de 30 minutos.

Noches de museos

Esta actividad se desarrolla dos veces al año. La primera fue en mayo pasado, en conmemoración al Día Internacional del Museo. Esta segunda es iniciativa de la Alcaldía para atraer más visitantes a los espacios culturales, según Ayaviri.