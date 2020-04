Lanzan el primer concurso nacional de cuento “Historias de Cuarentena”

Con el objetivo de promover la identidad cultural y fomentar la escritura en el país, el Club de Lectura La Paz, con el apoyo del escritor paceño Pablo Jandro, lanzó el primer concurso nacional de Cuento “Historias de Cuarentena”.

La organización indica que la temática de los cuentos debe estar relacionada con la cuarentena que se vive en el país a causa de la Covid-19. Además, debe estar escrito en idioma castellano y dirigido para un público adulto.

El cuento tiene que ser inédito, es decir que no haya sido premiado anteriormente en ningún otro concurso. La extensión del documento es de cinco páginas mínimo y una máxima de 12 en tamaño carta y enumeradas, con doble espacio, letra Times New Roman y tamaño 12. La obra que no cumpla con estas características será descalificada.

El plazo de entrega de las obras concluye el 4 de julio de 2020 a las 00:00. Para esta primera versión pueden participar todas las personas mayores de 15 años que residan en el país. Según la organización, se realizarán capacitaciones gratuitas para fortalecer la escritura del cuento y absolveremos cualquier consulta o duda. Los detalles sobre estas capacitaciones se informarán a través de la página del Club de Lectura La Paz.

Los concursantes podrán realizar su postulación y remitir su cuento para el concurso, mediante correo electrónico: concursoescritura@clubdelecturalapaz.com con el asunto “Concurso Historias De Cuarentena”.

La redacción del correo será de una carta dirigida al Club de Lectura La Paz, referencia derechos concedidos por única vez; comprometiéndose a que el cuento enviado, siendo elegido como ganador, acepte la condición de ceder los derechos de autor por única vez en la edición y publicación de su obra.

En el correo que se envía, irán adjuntados dos archivos en Word: datos del postulante y el cuento. En el archivo con los datos del postulante deberá contener: nombre(s) y apellidos del autor, edad del autor, número de cédula de identidad, país/ciudad/domicilio, número de teléfono celular con WhatsApp, dirección de correo electrónico, seudónimo si amerita y título de la obra.

El documento que contenga el cuento, únicamente deberá estar el título del cuento, el seudónimo y propiamente el desarrollo del cuento. Los postulantes también pueden enviar sus obras a través de la página web https://www. clubdelecturalapaz.com/postulacion-concurso/, donde se deberá llenar el formulario de postulación y seguir todos los pasos. Cualquier duda o consulta, los interesados pueden comunicarse al 70419943.

Sobre los premios

El premio para los 10 ganadores será la compilación de las obras a través de un libro que será editado, producido, publicado y promocionado a través del Club de Lectura La Paz sello Editorial.

La obra editada será entregada (dos ejemplares por ganador) en un acto de premiación en fecha a ser definida una vez el jurado emita su veredicto el 18 de julio de 2020. El jurado calificador estará compuesto por personalidades con experiencia en el campo literario.

La composición del jurado en su totalidad se hará pública el mismo día de la emisión del fallo. Las obras seleccionadas ganadoras serán elegidas por unanimidad o por mayoría de votos. El fallo del jurado será inapelable y se hará público en fecha a ser determinada por los convocantes.

Además, el jurado podrá considerar concurso desierto si las obras a concursar no reúnen a su parecer un nivel de calidad aceptable.