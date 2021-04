DAVI ART: “El arte es ponerle pasión a lo que haces”

Daviana Arteaga, mejor conocida como “Daviart”, es una joven artista y creadora de contenido de 20 años, que radica en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Se hizo reconocida rápidamente en el medio por crear videos cortos en la plataforma de TikTok, donde graba “vlogs”, cuenta sus anécdotas y muestra sus dibujos.

A raíz de esto y de la pandemia, lanzó por redes sociales su emprendimiento Davi Art. En el mismo vende llaveros, separadores de libros, dibujos, marcos de fotos y retratos; cada uno de ellos a pedido y hechos a mano.

Sus más de 650 mil seguidores en Tiktok, con alrededor de 20 millones de likes, la llevaron a aspirar muchísimo más tanto personal como laboralmente, hecho por el cual se ve a futuro teniendo su tienda física y siendo reconocida por sus caricaturas.

En una entrevista con Doble Click, Davi cuenta sus inicios como artista y sus metas a futuro.

¿Cómo nace Daviartdraw? ¿Ya mostrabas tu arte a la gente antes de lanzar tu iniciativa?

Bueno yo he dibujado toda mi vida, desde que tengo uso de razón me encanta dibujar. Siempre he dibujado más que todo para mí, para expresarme. Me gustaba desarrollar mi propio estilo en base a lo que veía, a referencias. Nunca entré a clases de dibujo ni nada por el estilo. De hecho cuando fui en primaria hubo un tiempo donde mis compañeros me decían “porque no vendes tus dibujos”. Yo tenía unos 11 años y me decían “deberías vender tus dibujos como a 5 Bs”. Muchas personas me decían eso y yo nunca me creí capaz. Siempre decía por qué la gente querría un dibujo mío o algo hecho por mí. Como dije yo siempre vi mis dibujos como para mí, algo con lo que pudiera expresarme. Y sí, precisamente en redes tuve mi primera cuenta de Instagram cuando yo tenía 13 o 14 años, desde entonces mi único contenido siempre ha sido mostrar mis dibujos diarios de cómo me sentía o lo que pensaba, y mucha gente me pedía dibujos desde que empecé en las redes, me escribían y comentaban cuánto cobraría por hacerles uno. Yo nunca sabía qué responder porque no sabía cómo ponerle precio, no pensaba en ponerle precio a lo que hacía porque seguía sin creer que alguien quisiera tener algo de mí.

Empezó la pandemia, vi que una chica que hace dibujos digitales empezó a vender sus dibujos de forma digital. Yo veía y me gustaba, empecé a decir “bueno la gente le compra a ella” y dije sí hay gente que al parecer consume dibujos.

Ya empezando oficialmente la pandemia vi que empezaron a surgir los emprendimientos que hasta ahora siguen, que era el año de los emprendimientos. Por otra parte, desde niña siempre me ha encantado empaquetar cosas, todo lo que es papelería, absolutamente todo eso y me atraía muchísimo y decía “a mí me gustaría empaquetar algo y tener un emprendimiento”, pero no sabía de qué.

Dije “bueno sé que no puedo vivir de dibujos”, pero me atreví a intentarlo. Empecé en octubre del año pasado, donde inicié fijamente a vender mis dibujos de un solo tamaño, precio fijo, estilo fijo, era lo único, no tenía diferentes estilos ni modelos como ahora. Fue como una prueba para ver si funcionaba. Yo me dije “bueno si no tienes ventas no te decepciones, igual el arte para ti no es dinero, sino es pasión”. Esto es un inicio a ese sueño e ilusión que siempre he tenido.

¿Cuál fue el recibimiento de la gente y cómo influyó en el crecimiento de tu página?

Como siempre hay dos bandos, pero gracias a Dios ganó el bando positivo. La gente estaba súper entusiasmada, se puede decir que es algo que ellos esperaban, pero yo nunca lo había anunciado. Siempre hacía encuestas para ver si la gente lo consumiría, pero lo hacía de manera indirecta. No quería decir nada sin estar segura de que lo iba a hacer. Cuando anuncié por fin el día de la apertura muchos estaban felices, emocionados, me felicitaron. Primero, lo hice sólo en Santa Cruz, mucho después a nivel nacional. Aún así las personas que me siguen de otros países estuvieron y están súper felices. Me dicen que están orgullosos de que me haya atrevido a emprender en eso, porque no muchos artistas se atreven.

Por otro lado, hubo una cantidad de personas que me mensajeaban diciéndome que porque ahora estoy subiendo mis dibujos, que se me subió, que no debería cobrar por eso, que he cambiado. Lo vieron como algo negativo.

Yo siempre he dicho que puedo tener muchas inseguridades, pero lo que nunca voy a ser insegura es sobre mi trabajo, mis dibujos. Yo sé lo que Dios me ha dado de talento y habilidad. Ambos tipos de recibimiento me ayudaron mucho a avanzar.

¿Qué opinas de la teoría del arte para la vida, para expresarse?

El arte no es solamente dibujar o pintar. El arte es maquillar, tocar un instrumento, cantar, componer música, bailar, danzar, todas esas cosas son arte. En esta sociedad hay lugares que realmente no se aprecia para nada ningún tipo de arte. Nos hemos acostumbrado a carreras que son más técnicas. Sería muy importante, bonito y necesario que toda persona tuviera arte en su vida. Siendo que ayuda mucho a expresarte. A mí el dibujar me ha ayudado muchas veces a dejar salir mis sentimientos de una manera sana. Si estoy frustrada, enojada, triste, me pongo a dibujar ese sentimiento, algo al respecto. No es que dibuje para olvidarme del problema, yo dibujo el problema. Es algo que me ayuda a desahogarme. Creo que las personas podrían hacer eso, deberían intentarlo. Muchas personas dicen yo no estoy hecha para el arte, piensan directamente que es dibujar o pintar. El arte es ponerle pasión a lo que haces.

Si bien el arte se puede entender y ver de distintas maneras, ¿qué significó para ti la creatividad en específico en esta etapa de surgimiento de Daviartdraw?

Toda la vida he tenido etapas en las que he tenido que renovar mi creatividad. La creatividad siempre está, pero se necesita refrescarla. Desde que empecé mi emprendimiento he tenido que tener mucha más inspiración, porque digo ya no se trata de mí únicamente, estoy brindando un servicio para otras personas, entonces quiero hacerlo lo mejor posible, tengo que inspirarme mucho más. Entonces ha sido y sigue siendo un desafío. Cada que tengo pedidos, tengo que tener la creatividad renovada. Es por eso que una vez llevo un mes, dos meses de trabajo, me doy una semana de descanso porque en toda esa semana de descanso estoy renovando la creatividad, la inspiración, las ganas, tanto físicamente como mentalmente. Lo esencial para mí es tener mi mente preparada para hacer los pedidos.

¿Cuál es tu mayor inspiración al realizar tus dibujos?

Mi inspiración en el momento en sí de realizar mis trabajos es la música. Es clave al momento de trabajar, me gustan también esos videos de lluvia, tranquila, calmada. Me hace volar a otro ambiente. Cuando estoy haciendo la fotografía de referencia me gusta pensar en la persona a la que le va a llegar, eso me inspira a hacerlo más bonito. No importa que esté cansada, que haya tenido un mal día, cuando estoy mirando la foto y al momento de hacerla pienso en cuál va a ser su reacción cuando abra el paquete y vea su dibujo.

Ya para finalizar, ¿qué le espera a tu emprendimiento a futuro y a ti como artista? ¿Cuáles son tus metas a largo o corto plazo?

Una de las cosas que pretendo es llegar a hacer envíos internacionales, me encantaría. Es un deseo de verdad porque me da mucha pena ver que me siguen del exterior y lastimosamente es complicado el envío y no pueden tener mi trabajo. Es algo con lo que no me he rendido y sigo buscando las maneras. A futuro, espero que no sea un futuro muy lejano, pueda expandir mi tiendita de manera internacional. También me encantaría mucho expandirme en lo que sería hacer libretas, postales, hacer toda una marca. Eso sería más a corto plazo, sigo trabajando lento pero seguro, es lo que me encantaría que eso se hiciera. Cuando ya tenga toda esa línea de libretas, postales, estuches, hacer una tienda física. Es algo con lo que he soñado y voy a seguir trabajando para conseguirlo.