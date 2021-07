Musitón: Los músicos se organizan y luchan solos para vencer la Covid

Ante la emergencia provocada por la Covid-19, que ha dejado en el desamparo a cientos de músicos, la Red Colaborativa de Artistas impulsa el Festival Musitón, una iniciativa organizada por músicos para los músicos en situación de vulnerabilidad afectados por el virus.

En este sentido, más de 20 artistas, entre grupos y cantantes, de todo el país están contribuyendo con su talento en un concierto virtual conjunto con el objetivo de recaudar fondos. Este evento se llevará a cabo este sábado 10 de julio y será transmitido, desde las 14:00, por Univalle TV, Comteco TV, Facebook y YouTube.

Pero a medida que fueron avanzado, a más de un mes de trabajo, su mayor temor se hizo visible: las empresas privadas les dieron la espalda. Ninguna institución privada ni pública ha respondido al llamado de ayuda y los organizadores están “cansados, pero aún esperanzados”.

“Le hemos puesto alma vida y corazón a este proyecto, pero las empresas nos han dado la espalda. Nosotros esperamos que haya dinero para favorecer a los músicos que tienen necesidad. Estamos esperanzados de que a última hora se acoplen algunas empresas y de que ese día mucha gente colabore económicamente”, señala Christian Rodríguez, organizador y músico.

“Hemos buscado la complicidad de las empresas, pero nos está costando muchísimo. Entendemos que las microempresas, los emprendedores y las empresas de por sí, igual no están pasando por un buen momento, pero bueno, ahora es unirnos todos y todas porque solamente con esa unión vamos a lograr enfrentar esta pandemia y sobre todo también ayudar a los más vulnerables”, dijo por su parte la gestora cultural Susana Obando.

Aun así, Rodríguez está casi seguro de iniciar una nueva versión del Musitón ni bien termine éste, posiblemente que favorezca a los músicos de Oruro. Y así continuar cada año ante la falta de apoyo de las autoridades y hasta que los músicos tengan un seguro de salud.

Rodríguez considera que, por la falta de trabajo, muchos de los artistas no pueden acceder a los tratamientos ni comprar medicamentos, también causas de los decesos. “Estamos sin trabajo desde 2019 y no se puede acceder a medicamentos fuertes que están con sobreprecios. Muchos músicos mueren porque no tienen la capacidad de comprar oxígeno, de hospitalizarse, etcétera”.

¿Cómo puede colaborar la población? Realizando sus donativos a la cuenta No. 3502682929 del BNB a nombre de David Gonzales con C.I. 5199575 CB, que ya está disponible. Además, se encuentran circulando por toda la ciudad 30 latas para aportes de la gente de a pie.

“Nuestro sector está siendo bastante castigado y por eso mismo hemos tomado la decisión firme de reunirnos, articularnos y trabajar en algo conjunto para responder a un bien común y este bien común, responder a las necesidades de nuestro sector. Y ojalá eso también lo entiendan todos los actores de nuestra sociedad, porque eso tiene que ser la articulación y la suma de toda esa voluntad que tenemos como ciudadanos”, añadió Obando.

Para Daniel Valdés, uno de los artistas participantes, el Musitón “es una buena iniciativa para contribuir a los músicos con los gastos exagerados cuando uno llega a terapia intensiva, ya que los músicos, aparte de ser los más golpeados por la pandemia económicamente, también somos los más olvidados por el Gobierno. Asimismo, se olvidan de nuestra salud y beneficios que nos deberían brindar. Yo no digo que el Gobierno debería apoyarnos con dinero para hacernos famosos, eso ya es trabajo de cada músico. A lo que me voy es que viendo la situación que estamos viviendo, nos colaboren con lo que se pueda, sin discriminar si somos rockeros, folkoristas, cumbieros, etcétera”.

“La canción oficial del evento fue compuesta y producida por Chris Mercado, lleva por título "¡Vamos a vencer!" una canción propositiva y motivacional. Grabada en Vértigo Estudio de Grabación, con la colaboración de Walter Krpan socio del mismo", explicó Obando.

El comité organizador está compuesto por David González, Susana Obando, Chris Mercado, Alejandro Mercado, Miki Andrade, Verónica Guardia, Christian Rodríguez.

En esta primera versión participan Dany Deglein, Bonanza, Oil, Mayra Gonzales, Odas, Bramido, Viviana Cardozo, Rugir de León, Yuri Mijail, Choco & Carlos, Krápula, Camila Pavisic, Kábala, Matamba, A Pie, Sacrilegio, Animal de Ciudad, El Parche, La Poncho, Mandíbula, Luigi Baudoin (de Cartel Afónico), Joaquina Revollo, Átomo, Mosa Nostra y Kinta Cuadra.