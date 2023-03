Premio Eduardo Abaroa: más de cien ganadores y sin fecha de premiación

Evento. La inversión en premios es de dos millones de bolivianos, aún no hay fecha de premiación, pero se anuncia que se realizarán actos en varios departamentos

Tras las anteriores versiones de los Premios Plurinacionales Eduardo Abaroa que fueron marcadas por controversias, la lista de ganadores de la décima versión fue publicada el domingo a través de la página de Facebook del Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales Creativas, dependiente del Ministerio de Culturas, descolonización y Despatriarcalización.

En esa lista figuran más de 120 obras ganadoras que corresponden a 64 especialidades, 10 fueron declaradas desiertas, de 11 categorías. Algunos nombres que resaltan son el del escritor Homero Carvalho Oliva, Elvira Espejo, quien es la actual directora del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (Musef), y Cergio Prudencio, expresidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

La inversión en premios es de dos millones de bolivianos que serán entregados en los próximos días, según la convocatoria de este concurso. Antes, los ganadores deben realizar los registros de propiedad intelectual, SIGEP (Sistema de Gestión Pública) y de patrimonio cultural colectivo, además de llenar el formulario de cesión de derechos de difusión y publicación limitada.

El acto de premiación del máximo galardón de las culturas y las artes aún no tiene fecha, pero se espera que sea antes del 23 de marzo, fecha que atribuye el nombre del premio, aunque ninguna autoridad ni responsable de la cartera encargada lo ha confirmado. Hasta el cierre de esta edición, este medio ha intentado comunicarse con el jefe de la Unidad de Industrias Culturales y encargado del concurso, Uvaldo Romero, sin éxito.

Sin embargo, a través de uno de los números de celulares que figuran en las imágenes que muestran la lista de los ganadores, Claudia Callisaya, quien dijo tener el cargo de técnico y operador en el concurso, aseguró que se realizarán actos de premiación en los departamentos a los que pertenecen los ganadores, pero sin brindar fechas.

Ante esta incertidumbre, este medio se contactó con uno de los jurados del concurso, quien prefiere guardar su nombre en reserva, y éste detalló que desde que se contactaron con su persona se presentaron deficiencias en varios aspectos.

“Comenzaron tarde con el tema de los jurados, mi carta decía 25 de enero y recién me llamaron el 10 de febrero, no nos dieron la información de cuánto nos iban a pagar y tampoco firmamos contrato”. La evaluación tenía que ser en Sucre y de forma presencial, “pero tampoco me dieron la información del alojamiento, pasajes y alimentación que en la carta figuraba que ellos se harían cargo. Y varios nos conectamos de forma virtual”, explicó.

Sin una conferencia de prensa, ni el lanzamiento del premio que debía realizarse en las instalaciones del Centro Cultural “La Sombrerería” de Sucre y con el único dato de la publicación en Facebook por parte del Estado, Los Tiempos se comunicó con uno de los ganadores, Homero Carvalho Oliva, quien dijo que lo habían contacto a través de un grupo de WhatsApp, donde le solicitaron, junto a todos los participantes del grupo, los documentos pertinentes para hacer efectivo el posterior pago del premio.

Sobre la fecha de premiación, Carvalho pidió que se informe con anticipación para así poder asistir al evento. “Ese es un tema que me interesa porque yo soy catedrático de universidades privadas y sé que por lo general estos premios van rotando de ciudad en ciudad y yo quería saber si ya tenían un lugar y fecha definidos y me dijeron que lo va a anunciar la ministra en los próximos días, pero que se realizará a partir del 20 de marzo, cercano a la fecha del mar, y que me harían conocer oportunamente la ciudad donde se irá a realizar, que aún no lo tenían definido”.

El galardón nació con el establecimiento del Decreto Supremo 0859 del 29 de abril de 2011, con el que se crea el Fondo de Fomento de Educación Cívico-Patriótica. El objetivo es realzar el fervor patrio sobre el derecho a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de Bolivia, en ese marco nace el Premio Plurinacional Eduardo Abaroa y en 2012 se lleva a cabo la primera versión del concurso.

Para esta versión se crearon dos categorías nuevas: proyectos de producción y difusión artística y la de Luthería o construcción de instrumentos musicales bolivianos, tradicional y originario. Otras especialidades nuevas son mito/leyenda y dramaturgia, proyecto curatorial, videoclip artístico, obra de banda de música folklórica de bronces, obras de coro de voces mixtas, cumbia boliviana y arreglo orquestal sinfónico

En el marco del año 2022, declarado como el Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización y por una vida libre de violencia, se incorporaron también cuatro especialidades dedicadas a la mujer: Investigación histórica del rol de las mujeres en la historia, Trasmisión de saberes culturales con enfoque de Despatriarcalización, Producción audiovisual generada por mujeres y Proyecto de comercialización de bienes culturales producidos por mujeres.