La Orquesta Sinfónica Municipal se luce en su primera presentación

“Creo que está mejor que el año pasado”, señaló Koichi Fujii, director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba, al epilogo del primer concierto de la temporada que ofreció en el centro de convenciones y eventos El Portal.

La Sinfónica cochabambina demostró ayer que no sólo creció en número, sino en calidad. Prueba de esa aseveración es la ovación que recibió del público al término de la gala nocturna, que contó con la presencia del alcalde Manfred Reyes Villa en la masiva concurrencia que se dio cita al recinto de la zona noroeste de la ciudad.

La destreza de Fujii, sus directores asistentes Miguel Ángel Salazar Hidalgo y Álvaro Cadima Fuentes y los 60 instrumentalistas permitió a los asistentes deleitarse con la Sinfonía No. 5 en do menor, Op. 67 de Ludwig van Beethoven, la Obertura “Gazza Ladra”, del compositor italiano Gioachino Rossini, y Vitava, de Bedrich Smetana, pese a que la reverberación (energía sonora que rebota alrededor de un espacio) en el salón no era la más óptima.

“El tiempo de reverberación para una orquesta sinfónica debe ser de un segundo y aquí es de 2,5 a 2,8, además el sistema de sonido es importante para un concierto de estas características”, señaló Koichi.

La Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba está integrada por 60 músicos, ocho más que la pasada temporada, y existe la posibilidad de que continúe creciendo.

Hoy se realizará la segunda presentación de la orquesta cochabambina en el mismo lugar y a la misma hora (19:30).

OPINIONES

Koichi Fujii, Director

“Agradecemos el apoyo pleno que nos da el señor Alcalde. Intentamos mejorar cada vez. Cuanto más integrantes tenga la orquesta, hay más posibilidades de ampliar el repertorio”.

Miguel Salazar, Director asistente

“Nuestra orquesta sigue creciendo, con mejores perspectivas y destinos. Es la orquesta de los cochabambinos. Para este año tenemos en agenda seis programas”.

Diego Jaldín, Percusión

“Entrenamos dos meses para el primer concierto de la temporada. Entramos un poco nerviosos, pero todo salió bien. Tocar en una orquesta sinfónica es una experiencia muy buena”