De Beyoncé a DiCaprio, Youtube o Disney, donaciones millonarias para los incendios de Los Ángeles

Beyonce, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria y empresas como Youtube, Disney, Amazon y Netflix han donado millones de dólares para ayudar a los damnificados por los incendios de Los Angeles.

La actriz Jamie Lee Curtis y Beyonce fueron dos de las primeras celebridades en ayudar a los damnificados. La actriz, que ha perdido su casa en los incendios, donó un millón de dólares, mientras que la cantante entregó a través de su ONG BeyGood un total de 2,5 millones.

Otro de los actores que han mostrado su apoyo ha sido Leonardo DiCaprio, que recientemente anunció un millón de dólares destinado a varias asociaciones, entre ellas, World Central Kitchen, que dirige el chef José Andrés.

Mientras que Jennifer López ha contribuido con ropa y productos de su marca de cosmética para una agrupación de voluntarios que se ha creado en el área de Los Ángeles.

La fundación All Within My Hands, de la banda Metallica, donará 500.000 dólares a varias asociaciones locales, y varios miembros de los Eagles han anunciado la entrega de 2,5 millones, según Forbes.

Este mismo medio asegura que el millonario Steve Ballmer, dueño de Los Angeles Clippers, ha prometido una donación de su compañía -Ballmer Group- de un total de 15 millones para los afectados de la zona de Altadena.

Además, el Grupo Ballmer y otras empresas como la promotora Live Nation organizarán un concierto benéfico llamado 'FireAid' que se celebrará el 30 de enero.

Paris Hilton, que ha perdido su casa de Malibú, ha recaudado a través de su asociación benéfica 11:11 un total de 800.000 dólares que se dedicarán a ayudar a familias con niños pequeños. Y Eva Longoria ha decidido donar un millón de dólares a las asociaciones Latino Community Foundation y California Community Foundation.

Varias empresas audiovisuales, muchas de ellas ubicadas en las zonas afectadas, han hecho también sustanciosas donaciones.

Es el caso de los 15 millones de dólares donados por YouTube -propiedad de Google-. El director ejecutivo de la compañía, Neal Mohan, ha explicado que abrirán sus instalaciones a los creadores que se hayan visto afectados por el desastre.

La gran mayoría de los estudios afincados en Los Ángeles han prometido ayudas. Disney donará 15 millones de dólares, mientras que Amazon, Netflix y Comcast (NBC) han sumado 10 millones cada uno. Y Paramount y Fox contribuirán con 1 millón cada uno, según señala The Hollywood Reporter.

La Fundación Getty y otras organizaciones vinculadas al mundo del arte crearán un fondo de 12 millones de dólares para ayudar al gran número de artistas y trabajadores del sector cultural que se han visto afectados por los incendios.

Mark Zuckerberg, fundador de Meta, donará dos millones de dólares a titulo personal, mientras que su empresa donará una cantidad idéntica para ayudar a asociaciones como Cruz Roja, según señala Forbes.