Músico recibe beca de la Fundación Latin Grammy

En busca de un sueño, el cochabambino Eduardo Mendoza logró por segundo año consecutivo una beca para continuar sus estudios en música en Estados Unidos. El boliviano accedió a una de las becas que entrega la Fundación Latin Grammy.

“Cuando salí del colegio Laredo, me interesé en seguir estudiando música. Estuve buscando opciones, tuve un proceso, después me fui a Estados Unidos porque me dieron apoyo financiero. Al cursar mi segundo año, me enteré que existe una beca que está auspiciada por una fundación cultural”, contó.

Mendoza comentó que, para este año, Julio Iglesias hizo una donación de 200 mil dólares.

El artista contó que la fundación entrega varias becas y que en 2019 recibió la primera para continuar con sus estudios y para esta gestión aplicó nuevamente el beneficio.

Entre los postulantes existen músicos de todos los países latinos; sin embargo, Mendoza comentó que hasta el momento es el único boliviano que se beneficia con el monto de 10 mil dólares para continuar con sus estudios universitarios.

“La mayoría de las personas que ganaron la beca están estudiando en la Berklee College of Music, considerada como una de las mejores escuelas a nivel mundial, entonces he tenido que competir con personas de muy alto nivel para obtener esa beca”, dijo.

Mendoza señaló que, al ser el único boliviano que recibió la beca, espera que más artistas músicos nacionales se animen a presentarse a este tipo de convocatorias que dan la oportunidad de estudiar en el extranjero.