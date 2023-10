La ruta y los barones. Mercado negro del cigarro

El contrabando de cigarrillos amenaza la economía y la salud de las familias bolivianas. Se trata de una cadena de actores que cumplen una función desde la promoción, adquisición, transporte, entrega hasta la venta del producto proveniente del “mercado negro”



El Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, la Aduana Nacional y los miembros de la Cámara Nacional de Industria revelaron que por cinco puntos “clave” entra al país el tabaco de contrabando, tres en Tarija: Ibibobo, Yacuiba y Bermejo; uno en Villazón en Potosí, y otro en Boyuibe en Santa Cruz.

La ruta más “confiable”



La actividad comercial en Villa Montes, Tarija, se incrementa mientras el sol disminuye. Ni el calor de 46 grados detiene a los comerciantes, puestos de mercado y vendedores ambulantes. María (nombre ficticio) es una vendedora de verduras de 43 años que vende en el mercado campesino de Villa Montes. Al principio se muestra reticente a proporcionar información sobre dónde comprar cigarrillos en grandes cantidades, es decir, “por jaba”, y nos indica tres puestos cercanos para preguntar. Las comerciantes nos interrumpen, confundidas nos piden precios porque creen que somos distribuidores: “¿A cuánto están dando las jabas?, si está barato nos interesa. Don Roger ya está vendiendo muy caro”, decían las mujeres.



Tras obtener el primer nombre, evidenciamos que Don Roger es propietario de una de las tiendas comerciales más grandes de la cuadra, con una variada gama de productos, muchos de ellos procedentes del contrabando argentino. Sin embargo, no se encuentran indicios de cigarrillos en ese momento, al preguntar al vendedor nos indica que debemos regresar al día siguiente, ya que el dueño (Don Roger) es el encargado de ese asunto, pero sólo está disponible por las mañanas hasta el mediodía.



En la acera oeste del mercado campesino de Villa Montes 15 puestos pequeños ofrecen coca, bebidas alcohólicas y cigarrillos. Estos son atendidos por hombres y mujeres entre los 22 y 60 años, quienes comercian marcas reconocidas como Astoria, Camba, Casino, L&M, Derby y Camel. Curiosamente, dos marcas paraguayas, Hills y Kentucky, eran apenas visibles entre las demás, esto resulta incongruente, pues esos son los cigarrillos más populares entre los fumadores de la localidad.



Hills y Kentucky son las dos marcas de origen paraguayo predilectas en Villa Montes. Reinaldo, un joven de apenas 22 años y que carga a su bebé en brazos, explica que cada paquete de cigarrillos, que contiene 10 cajetillas, cuesta 40 bolivianos. Al cuestionarle sobre su origen, admite que es cigarrillo de contrabando y sabe que lo que hace es ilegal, pero está obligado a hacerlo.



“Tengo que sostener a mi familia, mira como estoy con mi bebé, aquí no hay trabajo. Por eso, nos dedicamos al comercio y se gana mejor con el contrabando. Aunque nos quieren hacer subir el precio de cada caja porque hay más operativos en las carreteras”, añade el comerciante.



Los mototaxistas del mercado oyen nuestro interés por encontrar cigarrillos en gran cantidad y aclaran que Villa Montes es solo una zona comercial para el consumo local de cigarro de contrabando. “Si quieren encontrar los grandes negocios, mejor vayan hasta el Ibibobo, más cerca de la frontera (con Paraguay)”, recomiendan.



Ibibobo es un pequeño pueblo en el extremo sureste de Bolivia a 60 kilómetros de Villa Montes, en la región del Chaco boliviano. Está dentro del municipio de Villa Montes, en la provincia del Gran Chaco del departamento de Tarija. En Ibibobo la unidad educativa se llama Rafael Pabón, en honor al destacado piloto boliviano que luchó durante la Guerra del Chaco y fue protagonista de la primera batalla aérea internacional en América, al derribar un biplano Potez 25 paraguayo. Esta acción tuvo gran repercusión en el continente, ya que fue la primera vez que un enfrentamiento aéreo producía bajas humanas. Además, en el pueblo existe una unidad militar, el Regimiento de Fuerzas Especiales RI-5 Gral. Narciso Campero Leyes, cuyos uniformados son encargados de “resguardar” el ingreso y la salida de los vehículos particulares o privados.



En menos de media hora, en Villa Montes, conocemos a Ramiro, un chofer de 36 años que trabaja en una empresa de transporte junto a otros 10 conductores que componen la flota de “rapiditos” que transportan a los pasajeros hasta Ibibobo. Este conductor se muestra reticente y desconfiado cuando preguntamos por cigarrillos de contrabando, pero accede a llevarnos hacia Ibibobo. Después de una hora de viaje, la ruta termina en un costado de la carretera cerca de la Cañada Bolívar donde los últimos pasajeros son una pareja de ancianos que viven junto al famoso “Portón Negro”.

El Portón Negro



Este portón es una vía de acceso irregular que usan los contrabandistas para internar camiones cargados con mercadería ilegal y así evadir a la Aduana boliviana y paraguaya. Esta vía de aproximadamente 22 kilómetros atraviesa el chaco por el norte de la frontera y se interna hacia Bolivia a través de la Ruta Nacional 11, a la altura de Cañada Bolívar, por donde continúa hasta Ibibobo y se dirige a Villa Montes o hacia Santa Cruz y Cochabamba.



En Ibibobo logramos hacer el primer contacto con los grandes contrabandistas. Ramiro se mostraba hermético y desconfiado al principio, pero, finalmente, tras confiar en nosotros hizo una llamada.



Todos los contactos y negocios entre los contrabandistas se realizan mediante mensajes y llamadas por WhatsApp, así contactamos a Guillermo, un supuesto policía paraguayo que desde Asunción opera el negocio y cada fin de semana viaja hasta Villa Montes para supervisar las operaciones.



Guillermo es uno de los “mejores” contactos para contrabandear cigarrillos desde Paraguay hasta Bolivia.



Existen diferentes precios para la inversión en el contrabando, Guillermo ofrece envíos “desde la fábrica” para pedidos superiores a 200 cajas, cada una tiene un valor de 1.600 bolivianos. “Yo trabajo con gente de la fábrica, te entrego en la línea (frontera) o en algún punto en Ibibobo, te paso las coordenadas”, explica.

“Los capos”



Tras este primer contacto, Ramiro decide llevarnos hasta el Recinto Multipropósito de la Frontera Cañada Oruro-Infante Rivarola, inaugurado el 1 de abril de 2023 y en el que se invirtió más de 150 millones de bolivianos.



Existen jergas y señales para el contrabando. Al llegar al recinto multipropósito y Aduana boliviana en la frontera con Paraguay, Ramiro nos pide esperar y hace una llamada, mediante WhatsApp, a un sargento de la policía boliviana. La espera de media hora se vuelve interminable. Nos sentimos amenazados y expuestos mientras aguardamos solos a un costado de la oscura carretera, acorralados por el inmenso “Infierno Verde”.



Estamos rodeados por “bagalleros” escondidos en puestos que venden gaseosa, agua, cervezas y, por supuesto, cigarrillos. Tras interactuar con nosotros, intentan vendernos a 1.700 bolivianos la caja.



Finalmente, nos indica cómo ingresar a pie hacia la Aduana paraguaya. “Ahí van a ver una luz amarilla prendida, van a ver la única venta y se sientan, piden una soda y el sargento va a venir”. Obedecemos las órdenes de Ramiro, caminamos poco menos de 500 metros y, después de unos minutos, aparece el sargento Ch., vestido de civil con un pantalón café acampanado y una camisa amarilla de mangas cortas. Se sienta frente a nosotros, bebe un vaso de gaseosa y, posando dos celulares en la mesa, nos toma una fotografía para espetar en tono poco amable: “Seamos rápidos y puntuales, ¿qué necesitan?”.



Tras exponer una fachada de comerciantes interesados en llevar los cigarrillos paraguayos a Cochabamba, responde que él tiene todos los contactos: “Toditos están comprados, tenemos la ruta, conocemos a los policías, a los militares, a los de Aduana, toditos ganan. Si quieren llegar con su producto sin novedad hasta Cochabamba, mejor trabajen con gente que ya tiene experiencia, no se animen a abrir caminos solitos, son esos valientes que quieren hacerlo solos los que detienen y pierden su plata”, recomienda el sargento. Tras darnos ese consejo, nos pide esperar y llama al que se identificó como “El Doctor”. Nos mantienen esperando otros 20 minutos y luego llega un oficial paraguayo medianamente uniformado con botas y pantalón camuflado en una movilidad.



Muy amablemente se presenta y, haciendo uso de una mezcla de español y guaraní, hace la oferta. Solicitamos transportar 20 cajas para iniciar en el negocio de contrabando, a lo que el oficial paraguayo responde en tono de risa: “Haʼekuéra oñembohory ñanderehe” (se están burlando de nosotros, traduce el sargento boliviano).



El oficial paraguayo cambia su postura, junta las manos y con una voz seria y amenazadora explica su oferta: “Nosotros trabajamos con arriba de 600 cajas, lo mínimo son 500, te cobramos 175 dólares por caja, a la Aduana paraguaya pagas 100 dólares por caja y a la Aduana boliviana son otros 100. Te entregamos tu carga en Ibibobo o en Villa Montes, pero para eso el precio aumenta”, aclaró “El Doctor”.



Al cuestionarlo sobre la seguridad del transporte y la probabilidad de ser incautados, comenta que ellos trabajan con una vía al norte de la frontera que atraviesa por encima de la Aduana. Efectivamente, existen puntos irregulares de acceso al país favorecidos por la geografía del Chaco, por donde los camiones internan semanalmente toneladas de cigarrillos paraguayos de contrabando.



Es evidente que los uniformados están involucrados en esta actividad ilícita, ya que Ramiro nos condujo al Recinto Multipropósito de la Frontera Cañada Oruro-Infante Rivarola. Durante esta etapa, nos dimos cuenta de la magnitud del contrabando y cómo todos los eslabones de la cadena colaboraban para su éxito. Incluso nos proporcionaron información sobre los contactos que podían contrabandear cigarrillos directamente desde las fábricas.



Esta experiencia reveló la complejidad del contrabando de cigarrillos en Bolivia y cómo numerosos actores, incluyendo las fuerzas de seguridad, participan en este negocio ilícito que afecta tanto a la economía como a la salud pública en el país. El contrabando en Bolivia tienen un alcance significativo, ya que se maneja a gran y pequeña escala.



A gran escala, la carga mínima es de 500 cajas de cigarrillos por camión. Esto significa que, con cada camión que transporta 500 cajas a Bolivia, ingresan al país cinco millones de cigarrillos (5.000.000 unidades).



Las empresas de transporte emplean camiones Nissan Condor, Volvo F12 y Volvo F16 para transportar las cajas de cigarrillos. Operan bajo tres esquemas de trabajo distintos:



Transporte desde la “línea” (la frontera) hasta Cochabamba: este servicio tiene un costo de 20 dólares por caja.



Transporte desde Ibibobo hasta Cochabamba: en este caso, el costo se reduce a 15 dólares por caja.



Transporte desde Villa Montes hasta Cochabamba: la opción más económica, con un costo de 12 dólares por caja.



Los puntos de entrega en Cochabamba se distribuyen por toda la ciudad. Incluyen los alrededores de la laguna Alalay, garajes estratégicos y almacenes privados en Sacaba y Valle Alto. Aquí, los compradores deben realizar un trasbordo para llevar los cigarrillos hasta su destino final.



A una escala más pequeña, los “rapiditos”, que son servicios de transporte interprovincial, pueden transportar 40 cajas por coche desde Villa Montes hasta Santa Cruz. El costo es 1.500 bolivianos por viaje, de los cuales una parte se destina al transportista y 500 bolivianos adicionales se utilizan para sobornar a los policías y militares en los controles.



Con estos datos se visibiliza cómo el contrabando de cigarrillos opera a gran escala, involucrando a diversas partes de la cadena, desde la adquisición y el transporte hasta la distribución. También se destaca la corrupción que se filtra en las fuerzas de seguridad, lo que facilita que este negocio ilegal prospere.



El contrabando de cigarrillos no sólo impacta en la economía de Bolivia al evadir impuestos y aranceles, sino que también es un riesgo para la salud pública, ya que estos cigarrillos de contrabando no cumplen con las regulaciones de seguridad y calidad. La investigación realizada revela el alcance y la complejidad de esta actividad ilegal en Bolivia y subraya la necesidad de abordar el problema tanto en términos de seguridad como de fiscalización.



En el territorio tarijeño, se concentra la ruta del cigarro, a través de la cual ingresan más de 30 marcas del producto. Entre enero y octubre de 2023, se realizaron 22 operativos en el país, el valor total de los cigarrillos incautados asciende los 38 millones de bolivianos.



La Cámara Nacional de Industrias estima que el 18% de la oferta de cigarrillos en el mercado boliviano es de contrabando. Además, se introducen y comercializan en Bolivia o se transportan hacia Perú y Chile alrededor de medio centenar de marcas producidas en Paraguay y Asia. Entre las ciudades de mayor concentración de cigarrillos ilegales en el país se encuentran Santa Cruz, La Paz y El Alto.





Precios y transporte



Cada caja que se interna al país cuesta entre 175 dólares a 215 dólares, las cargas mínimas para contrabandear son 500 cajas. Cada camión cargado con 500 cajas transporta una “inversión” de más de 85.000 dólares.



Existen dos métodos de transporte. La famosa “loreada” que consiste en trasladar 40 cajas de cigarrillos en movilidades tipo Noah (surubíes) desde Villa Montes hasta Santa Cruz. Cada conductor cobra 1.500 bolivianos por transportar la carga.



El otro método es el más riesgoso, pues se hace uso de camiones Nisann Condor, Volvo F12 y Volvo F16 para cargar 500 a 600 cajas por camión. El “flete” de camiones tiene un costo medio de 12 dólares por caja, es decir, cada camión que transporta 500 cajas recibe un jugoso pago de 6.000 dólares por carga que transporte desde Villa Montes hasta Cochabamba



Estos precios pueden variar dependiendo del contacto que surta el producto y cuál será el destino final de los cigarrillos.