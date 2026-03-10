¿Cómo detectar si tu hijo es víctima de grooming por el uso de internet?

Periódico Ahora El Pueblo

Un reciente estudio en Bolivia revela cómo detectar si un adulto está acosando a niños y adolescentes por medio de las redes sociales



El entorno digital ya no es un espacio paralelo, es el lugar donde los niños y adolescentes bolivianos socializan, aprenden y construyen su identidad.



Sin embargo, esta exposición ha disparado un riesgo silencioso: el grooming. Un proceso donde un adulto se gana la confianza de un menor en internet con el fin de abusar sexualmente de él.



El estudio Entre clics y silencios, presentado recientemente por la Fundación InternetBolivia.org, la Asociación Aguayo y Educo, arroja cifras alarmantes: en La Paz, el 100% de los adolescentes encuestados ha conocido a alguien por internet y un 32% ha llegado a encontrarse presencialmente con desconocidos de la red.

¿CÓMO OPERAN LOS AGRESORES?



Contrario al mito del “perfil falso”, el estudio cualitativo demuestra que muchos agresores se presentan como adultos reales, utilizando promesas de apoyo o validación romántica.



En niños desde los 10 años, el contacto suele iniciar a través de videojuegos, mientras que en adolescentes se camufla bajo relaciones sentimentales.

LAS CINCO SEÑALES DE ALERTA PARA LAS FAMILIAS



Según los hallazgos de la investigación, estos son los factores y conductas que deben encender las alarmas en el hogar:

1 Aislamiento y soledad: el estudio reveló que el 61 por ciento de los adolescentes se percibe solo y casi la mitad muestra indicadores de depresión. Un menor que se siente solo es más propenso a buscar refugio en la “validación” de un extraño en línea.

2 Relaciones en secreto: el 21 por ciento de los jóvenes mantiene sus contactos digitales en reserva. Si su hijo oculta la pantalla cuando usted se acerca o se muestra ansioso al recibir notificaciones, podría estar bajo un proceso de manipulación.

3 Baja autoestima: los agresores detectan la falta de confianza personal y la utilizan para posicionarse como “protectores” o los únicos que “realmente los entienden”.

4 Cambios emocionales: si el menor experimenta sentimientos de impotencia, humillación o confusión luego de estar conectado, es probable que esté sufriendo algún tipo de presión o extorsión.

5 Exposición a contenido sexual: más de la mitad de los encuestados ha visto imágenes sexuales no intencionadas. Esto suele ser el paso previo que el agresor usa para normalizar conversaciones de índole sexual.

LA PROTECCIÓN



“Proteger a la niñez en entornos digitales no es una opción, es una obligación”, enfatizó Cristian León Coronado, director de InternetBolivia.org. La investigación concluye que la mediación parental es el escudo más fuerte, pero advierte que esta disminuye drásticamente a medida que el adolescente crece, especialmente a los 17 y 18 años.

SIETE CONSEJOS PARA ACTUAR HOY MISMO



Para prevenir que el grooming escale a formas graves de violencia, el estudio recomienda:

• Capacitación tecnológica: no basta con prohibir; los padres deben conocer las plataformas (Instagram, TikTok, videojuegos) que usan sus hijos.



• Comunicación abierta: crear espacios de escucha sin juzgar para que el menor sienta confianza de reportar un contacto extraño.



• Educación sexual integral: hablar sobre el consentimiento y la privacidad en el mundo digital.



• Denuncia: el grooming es un delito en Bolivia. Ante cualquier sospecha, se debe acudir a las autoridades competentes.



• Prevención: exigir a las unidades educativas protocolos claros de actuación ante riesgos digitales

Centro SOS Digital



La Fundación InternetBolivia.org trabaja de manera permanente a través de su Centro SOS Digital, que brinda apoyo emocional, asistencia técnica y orientación legal de forma anónima.



El número de contacto es el 62342430 a través de las aplicaciones Signal, Telegram y WhatsApp.