5 ideas para despertar al artista

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¡OH! Redacción
Publicado el 06/04/2026 a las 14h36
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Cada 15 de abril se celebra  la creatividad universal. En esta edición, la Rrevista OH!  te desafía a convertirte en protagonista con cinco propuestas recopiladas por la IA. Es momento de dejar de observar el arte para empezar a crearlo: solo necesitas curiosidad y manos a la obra.

1 Escultura con “Cartón de Descarte”

¿Qué es? Inspirado en el cubismo, se trata de dar volumen a cajas de cereales o de envíos para crear figuras abstractas o animales.

Materiales: Cajas de cartón (cereales, zapatos, envíos), tijeras y témperas o rotuladores.

Paso a paso

Corta el cartón en formas geométricas (círculos, triángulos, cuadrados) de diferentes tamaños.

Haz pequeñas ranuras o cortes en los bordes de cada pieza.

Ensambla las piezas encajando unas ranuras con otras para que la escultura se mantenga en pie sin usar pegamento.

¡A pintar! Cada miembro de la familia puede decorar una sección.

 

2 Grabado con PAPAS (Sellos Naturales)

¿Qué es? Una forma divertida y rústica de entender la técnica de la estampa, usando hortalizas como matriz de impresión.

Materiales: Papas grandes, un cuchillo (uso de adultos), pintura acrílica o témperas y folios o papel de periódico.

Paso a paso

Corta la papa por la mitad.

Con el cuchillo, talla una forma simple en el centro (una estrella, un corazón o un rayo) y retira el exceso de los bordes para que la figura quede en relieve.

Pinta la figura con un pincel y presiónala sobre el papel como si fuera un sello.

Repite el proceso creando patrones para hacer tu propio papel de regalo artesanal.

 

3 Mural de “Pintura Inflable” Casera

¿Qué es? Una mezcla mágica que, al meterla unos segundos al microondas, crece y adquiere volumen, creando un efecto 3D sorprendente.

Materiales: 1 cucharada de harina, 1 de sal, una pizca de levadura química (polvo de hornear), agua y colorante alimentario o témpera.

Paso a paso

Mezcla los ingredientes secos y añade agua poco a poco hasta tener una pasta espesa.

Añade el color y pon la mezcla en una bolsa de plástico pequeña (corta la punta como una manga pastelera).

Dibuja sobre un cartón rígido usando la mezcla.

Mete el cartón al microondas por 30 segundos. Verás cómo el dibujo se “infla” y se endurece al instante.

 

4 Vitrales de Papel y Aceite

¿Qué es? Una técnica para crear la ilusión de un vitral transparente utilizando papel común y un truco de cocina.

Materiales: Folios blancos, rotuladores de colores, un poco de aceite de cocina y un algodón.

Paso a paso

Haz un dibujo colorido que ocupe toda la hoja (las formas geométricas funcionan muy bien).

Dale la vuelta al papel y, con el algodón húmedo en aceite, frota toda la parte trasera.

El papel se volverá traslúcido. Limpia el exceso de grasa con una servilleta.

Pégalo en la ventana: con la luz del sol, tu dibujo brillará como el cristal de una catedral.

 

5 Retratos con “Objetos Encontrados”

¿Qué es? Inspirado en el artista Giuseppe Arcimboldo, consiste en crear caras o paisajes usando legumbres, tapones o cubiertos.

Materiales: Una cartulina de base, pegamento blanco y lo que encuentres: lentejas, pasta seca, botones, hojas del jardín o tapones de botellas.

Paso a paso

Dibuja un óvalo grande en la cartulina (la cara).

Busca objetos que parezcan partes del cuerpo: dos botones para los ojos, un macarrón para la nariz, hojas secas para el pelo.

Presenta todo sobre el papel antes de pegar para probar diferentes expresiones.

Pega los elementos y, una vez seco, pinta los detalles que falten.

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