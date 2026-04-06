7 mujeres exploradoras que están redefiniendo la aventura moderna

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BBC
Publicado el 06/04/2026 a las 12h24
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Desde nadar en aguas heladas hasta cruzar desiertos, estas nuevas exploradoras están redefiniendo el concepto de la aventura moderna y de lo que significa ser aventurero hoy.

Durante generaciones, el arquetipo del explorador ha sido masculino: Shackleton en la Antártida, Hillary en el Everest, Chatwin en los desiertos. Pero la exploración moderna es diferente. Y, aunque la historia rinde homenaje a pioneras de la aventura como Amelia Earhart, Nan Shepherd, Adela Breton y Junko Tabei, hay una nueva generación de mujeres que está redefiniendo la exploración en tiempo real.

Son alpinistas, nadadoras en aguas heladas, conservacionistas, ultracorredoras y cineastas. Atraviesan desiertos a pie, reman en solitario por los océanos, documentan ecosistemas en peligro de extinción y replantean lo que significa desplazarse por paisajes extremos.

Cada vez más, el énfasis de su aventura no está en plantar una bandera, sino en el propósito, la mentalidad y el impacto. Destacamos a siete mujeres que están rompiendo barreras con hazañas que van desde resistencias que baten récords hasta expediciones centradas en la conservación.

Hazel Findlay: escaladora profesional

Findlay es una de las escaladoras tradicionales más destacadas de Reino Unido, conocida por su enfoque reflexivo sobre el miedo, el riesgo y la mentalidad en entornos de alto riesgo. En 2011, se convirtió en la primera mujer en escalar una vía tradicional británica de grado E9. Más tarde, se convirtió en la primera mujer británica en escalar de forma deportiva una ruta 8C y en una de las primeras mujeres británicas en escalar una 9A, uno de los grados más difíciles del mundo en aquel momento.

Tambien ha escalado en la modalidad libre el famoso pico El Capitán, en el parque estadounidense Yosemite, en cuatro ocasiones, y ha realizado primeras ascensiones en países de todo el mundo, incluyendo grandes paredes en Groenlandia y Omán. Paralelamente a su carrera como escaladora, Findlay fundó “Strong Mind” (Mente Fuerte), una empresa que ayuda a escaladores a desarrollar su confianza y resiliencia.

Gracias a su experiencia de décadas, asesora a escaladores de todos los niveles para que superen su miedo a caer, el miedo al fracaso y la ansiedad por el rendimiento, animando así a más personas a practicar la escalada al aire libre de forma segura y con alegría.

Alice Morrison: exploradora, presentadora de televisión y escritora

Morrison se convirtió recientemente en la primera persona, de la que se tiene registro, en cruzar Arabia Saudita de norte a sur a pie. A lo largo de 112 días, recorrió 2.195 km, aproximadamente media maratón diaria, enfrentándose a tormentas de arena, vientos en contra y terrenos remotos.

Por el camino, atravesó paisajes cargados de historia, desde antiguos petroglifos hasta tumbas de la Edad de Piedra, y pasó por comunidades que están experimentando un rápido cambio cultural. Además, es la primera mujer en recorrer a pie el curso del río Draa en Marruecos y ha recorrido 12.000 km en bicicleta desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo en el Tour D’Afrique, la carrera ciclista más larga del mundo.

Entre otras de sus aventuras están participar en la famosa Marathon des Sables, correr alrededor del Everest, recorrer a pie toda Jordania y escalar el monte Elgon, un volcán extinto de Uganda.

Muchos de los viajes de Morrison implican una inmersión prolongada. La travesía de siete meses y medio por Marruecos y el Sáhara la llevó de norte a sur con seis camellos y tres guías amazigh.

Morrison afirma que quiere ser testigo de lo que le está sucediendo al planeta a medida que cambian nuestro clima y nuestras sociedades, y contar las historias que nos unen en lugar de las que nos separan. A través de sus libros, su podcast y su serie de la BBC, documenta estos encuentros con las comunidades locales junto con las realidades de los viajes de resistencia.

Lizzie Carr: aventurera, activista medioambiental, escritora y sobreviviente de cáncer

Tras ser diagnosticada con cáncer a los 26 años, Carr incursionó en el paddle surf como parte de su recuperación, y pronto empezó a batir récords. En 2016, se convirtió en la primera persona en recorrer en solitario y sin apoyo los 644 km de las vías navegables de Inglaterra en una tabla de paddle surf. Un año más tarde, se convirtió en la primera mujer en cruzar en solitario el Canal de la Mancha en tabla de surf de remo y, en 2018, completó los 274 km del río Hudson, en Nueva York, afectado por las mareas

Durante su recorrido por las vías navegables de Inglaterra, documentó más de 20.000 residuos plásticos. Esa experiencia la llevó a fundar Planet Patrol, una organización sin ánimo de lucro que combina la acción comunitaria con la recopilación de datos.

Hasta la fecha, miles de voluntarios de 98 países han ayudado a retirar y registrar más de medio millón de residuos mediante la aplicación de Planet Patrol.

En 2021, Carr fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico, una prestigiosa distinción otorgada por la monarquía británica por servicios destacados, por sus contribuciones al trabajo y el activismo medioambientales.

Eva zu Beck: aventurera, bloguera y presentadora de programas de viajes

Zu Beck se dio cuenta muy pronto de que la mayoría de los aventureros que veía en la televisión eran hombres blancos de mediana edad. Aunque no se parecían en nada a ella, la inspiraron a tener una visión de cómo podría ser el mundo de la aventura si contara con más mujeres.

Zu Beck quería convertirse en una experta en expediciones largas, en solitario y a lugares remotos en entornos extremos. Poco a poco, paso a paso, empezó a convertir ese sueño en realidad.

Hoy en día, Zu Beck es YouTuber de viajes y aventuras y presentadora de la serie de National Geographic “Superskilled” (Superdotado).

El programa sigue a Zu Beck mientras explora habilidades humanas extraordinarias en algunos de los lugares más remotos del mundo, desde entrenarse como porteadora en el monte Kilimanjaro, correr 43 kilómetros en sandalias junto a los corredores rarámuri (tarahumaras) y pasar cinco días con los hadza, una de las últimas comunidades de cazadores-recolectores de la Tierra.

Una de sus aventuras más exigentes fue correr una ultramaratón de 515km en el Círculo Polar Ártico en invierno. Durante 10 días, Zu Beck arrastró un trineo completamente cubierto por la nieve y el hielo a temperaturas que bajaban hasta los -20°C y durmió en una tienda de campaña mientras luchaba contra los fuertes vientos, el frío, la oscuridad y el dolor físico.

Lucy Shepherd: exploradora,

cineasta y escritora

Tras años de dificultades para integrarse en el colegio, Shepherd se propuso un reto: apuntarse a un curso de supervivencia y aventura en Escocia. Pronto se dio cuenta de que se sentía realizada como líder de expediciones.

Luego, inspirada por la libertad y la perspicacia de la nueva generación de jóvenes aventureros de la televisión como Bear Grylls, no tardó en empezar a escribir su propia lista de cosas para hacer antes de morir. Hoy en día, Shepherd emprende largas expediciones a pie por algunos de los entornos más remotos del mundo, desde la selva amazónica hasta las regiones polares, y suele trabajar en estrecha colaboración con comunidades indígenas y locales.

Shepherd graba ella misma sus viajes para la televisión, entre los que se incluyen “Secret Amazon: Into the Wild” (El Amazonas secreto: En la naturaleza salvaje), de Canal 4, y el próximo a estrenarse: “Secret Africa: Into the Wild” (África secreta: En plena naturaleza).

En expediciones anteriores ha quedado varada durante dos semanas en el monte Denali a temperaturas de −40°C y ha colaborado con organizaciones medioambientales en la Amazonía peruana.

Bárbara Hernández Huerta: Nadadora de aguas heladas

Conocida como “La Sirena del Hielo”, Hernández Huerta se especializa en la natación en aguas heladas y en travesías de ultradistancia sin traje de neopreno. Criada en Santiago de Chile, lejos del mar, descubrió la natación en aguas abiertas en su adolescencia y, más tarde, se sintió atraída por entornos más fríos y exigentes en busca de una conexión más profunda con la naturaleza.

Es la primera chilena en conseguir la “Triple Corona” de la natación en aguas abiertas, que consiste en cruzar el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina y la vuelta completa a la isla de Manhattan.

Hernández Huerta ha sido incluida tanto en el prestigioso Salón de la Fama de la Natación de Larga Distancia como en el Salón de la Fama de la Natación en Aguas Heladas, y ostenta cuatro récords Guinness mundiales por sus travesías alrededor del Cabo de Hornos, la Antártida y Puerto Natales, incluida la travesía más larga en aguas heladas realizada por una mujer.

Nada con frecuencia en la Antártida y en regiones en peligro para poner de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de protección medioambiental, haciendo hincapié en la pérdida de hielo polar y la degradación de los delicados ecosistemas marinos

Ioana Barbu: corredora de ultramaratones y esquiadora de snowboard

Barbu se convirtió en la primera persona en completar las seis carreras de la serie “Beyond the Ultimate” (Más allá de lo máximo) en un mismo año, una serie en la que los corredores se enfrentan a algunos de los entornos más extremos del mundo. Las carreras abarcan tramos de 230 km a lo largo del Círculo Polar Ártico, la selva amazónica, el desierto de Namib y las montañas de Tian Shan, en Kirguistán.

Es una defensora de las mujeres en los deportes de resistencia y destaca que las diferencias de rendimiento se reducen significativamente en las carreras de ultradistancia, donde cada vez son más las mujeres que suben al podio en la clasificación general.

Apasionada por marcar la diferencia, corre para apoyar a pequeñas organizaciones benéficas de Reino Unido que ayudan a familias y jóvenes.

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