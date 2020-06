10 alimentos que ayudan a fortalecer el cabello

El frío tiene un efecto negativo directo en el cabello por la sequedad del ambiente y los cambios bruscos de temperatura. Los expertos señalan que, generalmente en esta época del año, el cabello luce maltratado, quebradizo, con poca densidad y aumenta la caída del pelo.

Para todo ello, además de las agresiones externas, también influyen el estrés, las hormonas, enfermedades, medicamentos o la mala alimentación.

“Es importante tener una alimentación equilibrada y saludable, la cual se verá reflejada en la salud del cabello”, señala la nutricionista Fabiola Maldonado.

“La alimentación es muy importante para el cabello, sin los nutrientes adecuados el cabello se debilita y se cae. Aparte que las vitaminas para el cabello tienen mejor absorción y efecto por vía oral que a nivel tópico (shampoos y lociones)”, explica María Carolina Gutiérrez, médico estética en consulta privada.

Al respecto, un estudio realizado por le Baylor College of Medicine en Estados Unidos reveló que una alimentación sana y equilibrada ayuda a la salud del cabello, por ello, reitera la importancia de incorporar alimentos saludables a la dieta habitual particularmente aquellos que aportan vitaminas del grupo B, E, A, C y D, proteínas, grasas de origen vegetal, zinc, selenio, biotina, hierro y otros.

El cabello se compone de 80 por ciento queratina, la proteína esencial, del 10 al 15 por ciento de agua y el resto son minerales, pigmentos y líquidos.

Gutiérrez explica que la vitamina B5 está en la levadura de cerveza, cereales integrales, hígado, huevos y nueces.

La biotina se encuentra en la carne, el pescado, los huevos y los frutos secos.

El gérmen de trigo, la carne de vaca, la leche y los huevos también contienen vitamina B6.

“Es esencial contar con alimentos ricos en proteínas porque ayuda a formar la queratina que mejora la forma y la nutrición en el cuero cabelludo”, dice Maldonado quien recalca la importancia de contar con una alimentación variada, en cualquier etapa de la vida para lucir una cabellera saludable, fuerte y con brillo.

Una dieta rica en legumbres, frutos secos, huevos, pescado y frutas y verduras, entre otros, hará que el pelo crezca sano, tenga menos roturas y se caiga en menor cantidad.

Entérese cuáles son los alimentos beneficiosos para mejorar la salud del cabello.

1. Verduras verdes

Acelga, lechuga, espinaca, palta, brócoli, entre otros, cuanto más intenso sea el tono de verde, más beneficios tendrá para nutrir y fortalecer el pelo. Los vegetales de hoja verde son excelentes ya que aportan vitamina A y C estimulan la segregación de las sustancias responsables de mantener el cabello saludable como la biotina.

2. Zanahoria

Las zanahorias son ricas en vitamina E, C, potasio y beta caroteno (un potente antioxidante que neutraliza los radicales libres) esto es lo que le da a la zanahoria su color naranja. A su vez es convertido por el hígado en vitamina A, que ayuda a producir los aceites que mantienen hidratado el cuero cabelludo.

3. Frutas

El kiwi, el limón, la naranja, el pomelo y todas las frutas ricas en vitamina C promueven el crecimiento del cabello y ayudan a mantenerlo saludable, suave e hidratado. Además, la vitamina C tiene un papel clave en la producción del colágeno, compuesto necesario para mantener el cabello sano.

4. Ácidos grasos y Omega 3

La falta de ácidos grasos y Omega 3, puede ocasionar que el cabello esté reseco y opaco. Éstos son los que dan vida al pelo, manteniéndolo sedoso y brilloso, además de que alimentan los folículos pilosos, estimulando el crecimiento del cabello. Estos nutrientes se encuentran en los pescados (como el salmón, atún y sardina).

5. Huevo

Es uno de los alimentos más ricos en vitamina B12, nutriente fundamental para el cabello. La yema es muy rica en grasas y es un humectante por naturaleza, además, se puede utilizar para fortalecer los folículos pilosos y sus nutrientes funcionan como acondicionadores para aumentar el volumen, brillo y textura.

6. Yogurt

El yogur natural es uno de los productos que contiene más ingredientes para nutrir el cabello por dentro y por fuera. Este lácteo es ideal para cabelleras resecas y sin vida, agredidas por las tinturas y el exceso de plancha o secado.

7. Frutos secos

Todos los frutos secos, especialmente las nueces, las almendras y el maní, contienen zinc, selenio y vitamina B en grandes cantidades, nutrientes que combaten la pérdida prematura del cabello. Y de sus minerales destaca el selenio, cuya carencia debilita las uñas y también el pelo.

8. Cereales integrales, granos enteros

Los cereales de grano entero o cereales integrales son ricos en vitamina B5 e inositol, un compuesto principal para estimular el crecimiento del cabello y evitar la calvicie.

Maldonado explica que la ausencia de inositol en la dieta provoca adelgazamiento y pérdida de cabello.

9. Agua

Si el cabello se quiebra, se cae en exceso, se enreda mucho o no crece, puede ser por falta de hidratación. El agua no es un alimento en sí, pero tiene una función clave en el organismo y en la salud del pelo. La falta de hidratación es la causa más habitual de una melena áspera, opaca y sin brillo.

La nutricionista recomienda consumir al menos dos litros de agua al día, pero agua, no gaseosas, ni jugos con saborizantes u otros líquidos.

10. Carnes magras

Tanto el lomo como las carnes blancas de pollo, pavo o conejo son una fuente extraordinaria de proteínas completas, es decir, con todos los aminoácidos esenciales que son imprescindibles para garantizar la regeneración y el crecimiento adecuado de cabello y uñas.

Esto es así porque el pelo está compuesto mayoritariamente por una proteína, la queratina, por lo que la dieta debe proporcionar el material necesario (los aminoácidos de las proteínas) para que el organismo pueda producirla con normalidad.