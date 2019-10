Serhan: “Me extraña, yo hice todo dentro del marco de la ley”

El exgerente de Semapa, Gamal Serhan, declaró, tras ser notificado por la Fiscalía con la imputación por la compra irregular de medidores, que le sorprende el proceso porque en su criterio cumplió con las normas.

“Estamos revisando (la imputación) con mis abogados. Veo con extrañeza porque yo hice todo dentro del marco de la ley. Revisaremos el tiempo que sea necesario porque esto no tiene plazos para nosotros porque de eso depende mi defensa”, dijo.

Añadió: “En el proveído me dijeron que me iban a notificar previamente, lo que significa que no hay fecha para la audiencia”.

El Ministerio Público notificó al exgerente por presunto incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por la adquisición de medidores magnéticos con el mismo mecanismo que el caso mochilas.

Con esta notificación inicia una nueva etapa en la investigación de la Fiscalía antes de convocar al imputado a una audiencia de medidas cautelares, en la cual pedirán la detención preventiva de Serhan tras haber detectado dos causales: peligro de fuga y obstaculización, según la documentación.

En este caso, la Fiscalía revisó 38 pruebas luego de la denuncia que hizo el anterior gerente de Semapa, Joaquín Antezana, en 2018, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública.

La Fiscalía dentro del proceso de contratación estableció la existencia de irregularidades como la modificación del Documento Base de Contratación (DBC).