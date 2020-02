Vecinos de D-16 piden alcantarillado, pero no están reconocidos

Unos 10.000 pobladores del Distrito 16 protestaron ayer en la Alcaldía por la falta de alcantarillado, instalaron una vigilia e intentaron tomar la planta de tratamiento de aguas servidas de Albarrancho. En tanto, la Alcaldía pidió que se envíe resguardo policial para evitar poner en riesgo el funcionamiento.

Los pobladores recorrieron gran parte del centro de la ciudad y luego un grupo de dirigentes se declaró en huelga en el pasillo de la Alcaldía y pidió alcantarillado.

Los representantes expresaron que desde hace 30 años viven cerca de la planta, pero no cuentan con alcantarillado y soportan la contaminación por el mal olor y descargas de agua que no está totalmente tratada.

El secretario general, Mario Olguín, dijo que no fue posible sostener una reunión ni siquiera informal con los dirigentes del Distrito 16, porque no recibieron la nota para asistir al diálogo. Sin embargo, se abrió la posibilidad de dialogar con los representantes del Distrito 9 , a donde pertenecen los vecinos que quieren crear el Distrito 16, que no está reconocido por el municipio.