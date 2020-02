Denuncian que el bloque C de El Abra no tiene reglamento

La situación en la que se encuentran recluidos los internos del bloque C (alta seguridad) del penal El Abra se agudiza más.

Los reos afirmaron que no existe un reglamento que norme su permanencia en el bloque de máxima seguridad.

En una entrevista con el delegado de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, los reos expresaron su molestia por la falta de atención por parte de Régimen Penitenciario.

Los Tiempos, por dos días consecutivos, intentó comunicarse vía teléfono y visitó en una oportunidad la oficina de la directora departamental de Régimen Penitenciario, Pamela Suárez, sin embargo la solicitud no fue atendida.

El bloque C cuenta con 50 internos de diferentes centros penitenciarios, la mayoría provienen de Santa Cruz, La Paz y Tarija.

“Los reos, que no son de Cochabamba, desde que llegaron a este bloque no lograron comunicarse con sus abogados porque no hay ni una cabina telefónica como en los otros bloques y recintos carcelarios. La visita con su familia, que viaja por muchas horas, se limita a 15 minutos dos veces a la semana”, refirió Cox.

El artículo 8 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (2298) establece que: “Todo interno tiene derecho irrestricto a su defensa material y técnica. A tal efecto, tendrá derecho a entrevistarse con su defensor, sin sujeción a horario establecido ni ninguna otra limitación”.

La misma ley en su artículo 22 respecto a la permanencia y la reglamentación que debe existir en cada recinto refiere que: “Cada interno recibirá información oral y escrita, acerca del régimen al que estará sometido, las normas de conducta que deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los medios autorizados para formular pedidos o presentar quejas y de todo aquello que le sea útil para conocer sus derechos y obligaciones”.

Cox señaló que los reos de este bloque tienen 15 minutos para caminar en los pasillos del bloque, tiempo que deben usar para bañarse, ir al baño y caminar.

“No tienen acceso ni a agua potable, revisiones médicas, alimentación y medicación adecuada”, dijo Cox.

No tienen acceso ni al agua potable, revisiones médicas, alimentación ni medicación adecuada.

CONTROL EXCESIVO PESE A SCANNERS

El delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, denunció que mujeres en calidad de visitas, aparte de pasar por el body scanner, son sometidas a otros “cacheos”.

“Les hacen desnudar y les tocan todo el cuerpo, esto es un exceso que debe ser limitado”, sostuvo.

Cox contó también que un interno trasladado de San Pedro de La Paz, pese a ya haber cumplido su pena, continúa recluido en el bloque C de El Abra, esto porque perdió todo contacto con su abogado.

“Existe un abandono total de Régimen Penitenciario”, dijo.