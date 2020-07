Sedes ratifica que para la atención en los centros de salud no es indispensable una prueba rápida de Covid-19

El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Rubén Castillo aclaró hoy que no es indispensable presentar una prueba rápida de Covid-19 para recibir atención médica en un centro de salud público o privado.

“Para la atención en los centros de salud no es indispensable una prueba rápida. Ha habido confusión. La prueba rápida nos dice que el paciente podría estar cursando la patología pero no es obligatorio que se presente para recibir atención médica, sea un centro público o privado. No tenemos ninguna disposición vigente que obligue”, expresó en conferencia de prensa Castillo.

Además, reportó que hasta la jornada de ayer se reportaron 172 nuevos casos positivos de Covid-19, 12 decesos y 121 recuperados.

Tras el reporte, las cifras totales se actualizan en 8.582 confirmados, 9.775 descarados, 5.490 activos, 130 sospechosos, 646 decesos y 2.446 recuperados.