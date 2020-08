Vuelven a bloquear el botadero de K’ara K’ara por conflicto electoral

Vecinos de K’ara K’ara y la avenida Petrolera volvieron a bloquear la ruta de ingreso al botadero de la ciudad como resultado de las medidas de presión que asumen diversos sectores sociales en rechazo al cambio de la fecha de elecciones generales, informó hoy el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Javier Mendoza.

“La vía hacia el valle alto a partir del kilómetro 4,5 de la carretera (está bloqueado) simplemente con piedras, escombros, no hay personas, pero sí, tenemos conocimientos de que ya está cerrado el ingreso al botadero de K’ara K’ara”, indicó.

Ayer por la noche los vecinos de la zona sur realizaron una marcha e instalaron puntos de bloqueo en la avenida Petrolera y Panamericana. Estas medidas también afectaron las vías de ingreso al relleno sanitario de K’ara K’ara.

En el último conflicto –solucionado hace tres semanas- que provocó el cierre del botadero y la suspensión del recojo de basura durante dos semanas por los bloqueos de los “autoconvocados” se acumularon más de 5 mil toneladas de desechos en las calles de la ciudad y 20 toneladas en los hospitales.

El gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), Cristian Cuéllar, sostuvo que aún no brindará declaraciones a la prensa “por órdenes del Alcalde” hasta “analizar algún criterio” para conocer si nuevamente se suspende o no el recojo de desechos en la ciudad en plena pandemia o si se opta por alguna alternativa. Por ahora, los carros basureros no pueden ingresar al relleno sanitario.