Pruebas de Covid-19 de la UMSS coinciden con los tests rápidos

Las primeras cuatro pruebas experimentales de Covid-19 que se realizaron en el hospital del Seguro Social Universitario (SSU) aplicando el método LAMP de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) coincidieron con las pruebas rápidas; sin embargo, aún se espera su confirmación con las PCR del Servicio Departamental de Salud (Sedes), informó ayer el director del Centro de Biotecnología, Jorge Rojas.



Hace dos semanas, el equipo de bioquímicos del SSU a cargo de Norka Chávez, luego de ser capacitado en el laboratorio Lidtech, recibió 17 pruebas para el diagnóstico de Covid-19 por el método LAMP para aplicarse con fines investigativos a pacientes del hospital.



Rojas indicó que, junto a las pruebas LAMP, entregaron pruebas de antígeno (rápidas) para su comparación.



“Si bien las pruebas de antígeno obviamente tienen menor sensibilidad que las pruebas LAMP, pero con todo han coincidido; seguramente, la carga viral elevada de los pacientes que ya analizaron coincidió con las pruebas LAMP”, explicó.



Aún esperan el reporte de las muestras enviadas al laboratorio del Sedes para comparar los resultados.



El laboratorio del SSU primero aplicó cuatro pruebas más un control negativo. “Siempre hay que poner un control negativo de la prueba para ver que no hubo contaminación, si el control negativo sale positivo quiere decir que hay una contaminación y que no vale el experimento”, dijo Rojas.



Tras el análisis en el laboratorio el sábado se conoció que “salieron dos positivos y dos negativos. El control negativo también se confirmó como negativo”, añadió.



Estas pruebas por LAMP “todavía no tienen validez de diagnóstico porque la autorización está en trámite con la Agemed. Solamente falta una pequeña validación con muestras que nos van a mandar de pacientes de Inlasa de La Paz y con eso concluimos con el proceso de certificación”, acotó.



Laboratorios de unas nueve ciudades del país se capacitan en LAMP para que una vez autorizado el método lo apliquen, añadió. El LAMP es una alternativa a la PCR y de poca inversión.