Comisión salud pide informe a delegado por equipos chinos

La Comisión de Salud de la Asamblea Departamental pidió informes sobre los ventiladores chinos que llegaron en junio al departamento y están en desuso porque los directores de los hospitales Solomon Klein y del Sur optaron por no usarlos, en un caso, por el daño que provocaban y porque se malograron y, en el otro, por dificultades en el idioma.



Sin embargo, el delegado “aún no respondió a la solicitud”, explicó la asambleísta Lizet Beramendi.



“Hasta la fecha, el delegado presidencial no responde las solicitudes de la Comisión Especial de Salud ni a las solicitudes que hizo la Asamblea Departamental. Con esto, el delegado está obstaculizando el proceso de fiscalización y está evadiendo dar información respecto a los respiradores chinos y de las dotaciones que el Gobierno central hizo a Cochabamba”, dijo Beramendi.



El asambleísta Mario Orellana señaló que, a partir de un informe por parte del delgado, se puede definir qué tipo de acciones se deben tomar en este caso.



Sin embargo, se reiteró la invitación a Mercado y, además, se envió también una solicitud de informe al director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani.



Este medio no pudo comunicarse con el ministro de Trabajo y Delegado presidencial, Oscar Mercado.



La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva hizo conocer, el 22 de junio, al menos 22 observaciones sobre las características de los ventiladores chinos que fueron entregados por el Gobierno.



Además, advirtieron que estos equipos pueden generar “más daño sobre un tejido pulmonar ya comprometido, pues, en este caso, en lugar de beneficiar al paciente, contribuiría más a su deterioro” provocándoles al menos seis lesiones.



Ante estas negativas, la Asamblea Departamental solicitó al Parlamento Nacional que conforme una comisión técnica para investigar la calidad, el precio y por qué presentan defectos los respiradores, finalizó la asambleísta Beramendi.