Padres marchan y se crucifican para exigir la canasta escolar a las autoridades

Los padres de familia de la red educativa Cercado II, zona sur, marcharon para exigir la canasta. En tanto, que los de la Red 26 se crucificaron en el Concejo Municipal. Los manifestantes anunciaron el bloqueo del centro de la ciudad y de K’ara K’ara, según el dirigente Edson Claure.

"En dos meses no pueden solucionar el problema, están queriendo dividir a los padres de familia. Nosotros vamos a llegar a las últimas consecuencias, por eso estamos radicalizando nuestras medidas de presión", dijo el dirigente de la Red 26, Claudio Miranda.

Las medidas se radicalizan cuando se cumplen cuatro días de huelga de hambre en puertas del Concejo Municipal. El conflicto comenzó en septiembre con el pedido de usar los fondos del desayuno escolar para la canasta escolar, debido a la suspensión de clases en marzo y la crisis económica por la pandemia.

Los manifestantes ingresaron a la plaza 14 de Septiembre esta mañana con detonaciones de petardos y pancartas ofensivas contra los concejales. Además, sin cumplir las medidas de bioseguridad mínimas contra la pandemia.

La Ley de la Canasta Escolar No. 724 se aprobó el 29 de septiembre en el Concejo Municipal; sin embargo, aún no fue promulgada por el alcalde José María Leyes por observaciones sobre la nominación de la norma que se refiere a "transferencia de recursos públicos a privados" y no precisa que la entrega debe ser en productos.

El vicepresidente del Concejo Municipal, Joel Flores, lamentó la falta de voluntad del Alcalde para promulgar la ley e indicó que la normativa es similar a la de la canasta familiar que se aprobó la anterior semana y no mereció ninguna observación del Ejecutivo.

"Son casi 10 días que el Alcalde no promulga la ley; más bien la representa. Hoy tenemos una sesión para discutir este tema y esperemos que lo antes posible podamos ponerle punto final. Pero, más allá de eso el Alcalde no tiene la voluntad. En lugar de estar perdiendo el tiempo con sus chicanerías debería promulgar rapidamente así como lo hizo con la canasta familiar", declaró Flores.