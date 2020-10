Sectores instan a alcaldesa a solucionar 4 problemas pendientes en Quillacollo

Representantes de Control Social y padres de familia de Quillacollo solicitarán a la alcaldesa suplente Angelina Zeballos que agilice la solución de cuatro problemas para evitar conflictos sociales que agraven la crisis municipal.

Los sectores piden que la nueva autoridad edil acelere la ejecución de proyectos del Plan Operativo Anual (POA) 2020, mayor inversión en salud, que garantice la distribución de la canasta escolar y la contratación del desayuno escolar para la gestión 2012.

“Lamentablemente por la inestabilidad recién estamos terminando de ejecutar los proyectos del POA 2019 y lo que se planificó para este año estaba siendo subsanado para que el Concejo lo apruebe. El cambio constante de alcaldes nos perjudica porque retrasa los procesos administrativos”, señaló el presidente de Control Social, Richard Baptista.

Mencionó que por la emergencia sanitaria de la Covid-19 en los 10 distritos existen obras inconclusas y agregó que también preocupa es que no logró inscribir el POA 2021 en el Ministerio de Economía.

En tanto que el representante de los padres de familia, Roberto Castro, adelantó que espera que el Ejecutivo municipal presente la próxima semana el proyecto de ley para la entrega de más de 45 canastas escolares con fondos del desayuno escolar, caso contrario se movilizarán.

“Cualquiera sea la autoridad debe dar continuidad, el día lunes tenemos que entregar el proyecto de ley al Concejo eso está en cronograma, esperamos agilice y así no vamos a molestar. Si no es así vamos a salir a protestar. Los acuerdos se firman con la institución no con la persona”, remarcó.

Castro detalló que se acordó con el exalcalde Héctor Montaño entregar productos por un valor de 220 bolivianos con los recursos del desayuno escolar y acotó que sobre la contratación para la alimentación complementaria esperan que los trámites administrativos no se retrasen tanto.

Por su parte, el secretario general de la Alcaldía, José Terán, afirmó que otro problema que tiene el municipio es la falta de recursos económicos en salud para implementar un plan de frenar un rebrote de Covid-19 porque no se liberan fondos.