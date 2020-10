Padres hacen una pausa en bloqueo de K’ara K’ara; EMSA limpia la urbe

Los padres de familia que piden la canasta escolar hicieron una pausa en el bloqueo del botadero de K’ara K’ara hasta el lunes 19 de octubre. Sus representantes anunciaron que retomarán sus medidas de presión si el Alcalde no promulga la ley modificatoria para entregar el beneficio.



Sin embargo, ahora tanto el alcalde José María Leyes como la autoridad suplente, Iván Tellería, anunciaron la promulgación de la ley.



Los padres anunciaron que si el lunes no se promulga la norma pedirán la renuncia de los concejales.



Los sectores movilizados, las redes educativas 26 y 27 de la zona sur, suspendieron sus medidas de presión ayer por la madrugada tras la aprobación de la ley modificatoria en el Concejo Municipal.



La pausa en la medida permitió que la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) inicie la limpieza de la ciudad para recoger las casi 3 mil toneladas de residuos acumuladas por el bloqueo.



El operativo de limpieza comenzó muy temprano con la movilización de las cuadrillas de trabajadores, pero además de maquinaria pesada.



Uno de los puntos críticos fue en el estadio, en la avenida Humboldt, donde se juntó tanta basura que los vecinos protestaron por el mal olor.



El bloqueo también puso al límite de los hospitales, muchos aún atienden pacientes con Covid-19. De las 3 mil toneladas, unas 80 corresponden a residuos hospitalarios.



EMSA informó que prevé retomar el servicio domiciliario desde el viernes.



El conflicto de la canasta escolar sigue sin resolverse en los municipios del eje, excepto Sacaba que ya la entregó para aliviar la situación de las familias afectadas por la pandemia.





Municipios aún no dotan la canasta



En Sipe Sipe los padres se movilizarán desde el lunes si la alcaldesa María Heredia no promulga la ley de la canasta escolar. La autoridad dijo que dará productos; no efectivo.

En Tiquipaya los padres de familia bloquearon para pedir la canasta escolar por un monto mayor a los Bs 237 que aprobó el Concejo Municipal.

En Quillacollo la canasta escolar está paralizada por el cambio de alcalde. En Vinto, el Concejo aprobó la entrega de este beneficio, pero aún no se concreta su distribución.

Sacaba fue el primer municipio en cumplir con la dotación de una canasta en productos.