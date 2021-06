Sectores piden recortar cuarentena por el feriado y poca gente va a vacunarse

Aunque Cochabamba aún no comenzó con una desescalada de casos de Covid-19 y la vacunación registra baja afluencia, varios sectores pidieron ayer en la Sala Situacional recortar la siguiente cuarentena.



Asimismo, rechazaron que sea durante tres días: el fin de semana y el feriado del Año Nuevo Andino.



Entre los sectores que cuestionan están el transporte por la falta de control durante el confinamiento.



Ayer, nuevamente, pocas personas mayores de 40 años acudieron a los puntos de vacunación masiva para recibir la primera dosis, con el último lote de Sputnik V que llegó el lunes a Cochabamba.



Si antes se inmunizaban a más de 500 en cada punto masivo, como el campo ferial y la Facultad de Medicina de la UMSS, ayer no pasaron de 300 atenciones. Por ello, se pide a los beneficiarios que acudan a recibir la vacuna.



Por otro lado, la Sala Situacional determinó ayer poner a consideración de la próxima reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) dos propuestas para la cuarentena.



Una alternativa plantea cumplir la cuarentena sólo el fin de semana y permitir la circulación el feriado del Año Nuevo Andino, el lunes 21 de junio.



La otra propuesta sugiere permitir la circulación hasta el sábado y aplicar la cuarentena recién el domingo y el lunes.



Ante esta situación, los representantes del área de salud plantean aplicar la cuarentena los tres días seguidos para romper la cadena de contagio, pues aún se registran 700 casos por día.



Se prevé que hasta el viernes se decida cómo se aplicará la cuarentena para el fin de semana.



La secretaria departamental de Salud, Deysi Rocabado, dijo: “No estamos en una franca meseta, los casos siguen aumentado, comparado con el reporte de ayer y hoy que de 500 casos subimos nuevamente a 700, por lo que pedimos a la población cumplir con las medidas de bioseguridad y no confiarnos, porque la lucha sigue”.



Sostuvo que, a la fecha Cochabamba, se encuentra en una supresión de casos, no contención “debemos suprimir la cadena de contagios”, indicó Rocabado.



En la siguiente cuarentena se continuará con el rastrillaje de casos casa por casa en los barrios.