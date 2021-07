Flexibilizan horarios de circulación y vuelta a clases será según el riesgo

Con la finalidad de impulsar la reactivación económica y por la reducción de contagios de la Covid-19, ayer la Gobernación flexibilizó los horarios de circulación y autorizó el reinicio de actividades escolares presenciales y semipresenciales según el nivel de riesgo de los municipios.



La institución puso en vigencia estas dos medidas y otras 11 disposiciones más con la promulgación del Decreto Departamental 4688. La normativa amplió el horario de circulación de lunes a jueves de 5:00 a 22:00, mientras que el viernes, sábado y domingo se podrá transitar de 5:00 a 20:00 (ver infografía).

Otras restricciones



Otras determinaciones que están vigentes por los próximos 14 días son el desarrollo de actividades culturales y deportivas con el 50 por ciento de participantes, el aforo para el transporte público aumentó a un 80 por ciento y los restaurantes y locales también pueden operar con un 50 por ciento.



La secretaria de Salud de la Gobernación, Daysi Rocabado, señaló que el gobernador Humberto Sánchez emitió las nuevas determinaciones tomando en cuenta las propuestas y necesidades de diferentes sectores productivos que participaron en la la Sala Situacional el pasado miércoles.



“Reiteramos que todavía estamos lejos del margen de seguridad, seguimos teniendo entre 200 a 230 pacientes como promedio por día y debemos lamentar el fallecimiento de 4 a 5 personas por día, de acuerdo al reporte de la última semana, por eso aún no podemos liberar todo”, afirmó.



Respecto al reinicio de actividades escolares, el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, mencionó que el retorno a clases presenciales sólo son recomendables en aquellos municipios que no tienen ningún caso activo de coronavirus.



“Aquellos que se encuentran en riesgo moderado pueden regresar a actividades de tipo semipresencial y los municipios que aún están en riesgo alto pueden continuar con la modalidad virtual”, remarcó.



Mamani enfatizó que esta disposición fue “entendida” por la Dirección Departamental de Educación (DDE), por lo que pidió a los padres de familia reforzar las medidas de bioseguridad tanto fuera como dentro de los establecimientos educativos para prevenir contagios.



Asimismo, sostuvo que otro aspecto que se tomó en cuenta para sugerir esta disposición es el avance en la vacunación a maestros.



Sin embargo, ayer el ministro de Educación, Adrián Quelca, aclaró que todavía es “muy complicado” retornar a clases en las ciudades capitales ante el posible ingreso de la variante delta de la Covid-19.



Por su parte, el director Departamental de Educación, Iván Villa, aseveró que el 26 de este mes se volverá a pasar clases en las aulas, pero que la asistencia aún no será obligatoria.

Bioseguridad en las escuelas

El jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, exhortó a los padres de familia a no descuidar las medidas de bioseguridad tanto fuera como dentro de las escuelas en las que se pasarán clases presenciales y semipresenciales.



“Las medidas de bioseguridad no sólo son dentro de la unidad educativa, sino también fuera. Lamentablemente, lo que se fue observando en las primeras inspecciones es que si bien se cumple a cabalidad el protocolo cuando salen los estudiantes se las incumple, eso es lo que se tiene que mejorar”, puntualizó.

Respecto a la vacunación a maestros, dijo que este proceso ya lleva más de un mes.