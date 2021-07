Regantes perforan 100 pozos en el sur por el cierre de la represa La Angostura

En la zona sur hay unos 500 pozos de agua, de los cuales al menos 100 se perforaron recientemente con el propósito de abastecer del líquido a los agricultores ante la falta de agua de la represa La Angostura.



“Hay productores lecheros que están invirtiendo más de 2 mil bolivianos para contar con agua a través del pozo con el propósito de paliar la crisis y tener algo para subsistir y eso no se dan cuenta las autoridades”, explicó el gerente de la Asociación del Sistema de Riegos Número 1 La Angostura, Manuel Rocha.



Argumentó que en muchos casos se hicieron trabajos, pero no encontraron agua. Se trata de caudales bajos de tres litros por segundo y en algunos casos de un poco más.



Rocha descartó que las cisternas sean suficientes para coadyuvar con la crisis.



Los regantes y el sector económico continúan en pugna por el agua de la represa La Angostura. Este conflicto lleva más de cuatro meses sin solución.



Por las pocas lluvias de este año el volumen es bajo. En junio, la Gobernación informó que el volumen de agua era de 5,7 millones de metros cúbicos. Rocha aseguró que ahora debe haber menos por la evaporación.



La pasada semana los regantes abrieron una salida de agua, hecho que provocó que los lancheros, piscicultores, agrarios y pobladores aledaños a La Angostura la cierren y mantengan una vigilancia desde entonces. Este sector mantiene firme su posición de no desfogar agua, porque corre el riesgo de que hay mortandad de peces.



Lupe Buendía, una pobladora, aseguró que en días pasados hubo un ampliado entre diferentes autoridades de la zona y determinaron su posición de no largar agua.



Si bien anteriormente se instalaron mesas de trabajo, no fue suficiente para poner fin al conflicto. El director de Riego y Aguas de la Gobernación, Ronald Equilea, dijo que se reunirá con autoridades del Gobierno para abordar el tema.



En tanto, los regantes se preparan para movilizaciones. Rocha sostuvo que el martes convocarán a marchas y en los próximos días largarán agua de la represa.