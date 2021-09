Organizan Día del Peatón sin comercio y sin actividades en el centro

La Alcaldía de Cochabamba prevé que el Día Nacional del Peatón, a cumplirse el 5 de septiembre, se realice sin comercio en las calles ni actividades en el centro de la ciudad. Sólo se hará una caravana.



“Otro elemento importante es que no se está permitiendo la venta de comida en las calles, la Intendencia va a realizar diferentes controles durante el día. No queremos que las calles se conviertan en comercio, necesitamos que realmente este día sea del peatón”, explicó la secretaria de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura del municipio, Mariela Jiménez.



La jornada comenzará el domingo a las 00:00 y finalizará a las 18:00. El control estará a cargo de la Guardia Municipal y de la Policía Boliviana.



Por la pandemia, la Secretaria anunció que se suspendieron todas las actividades en el centro de la ciudad, como El Prado, y se harán algunas en las comunas, como los juegos de antaño de forma descentralizada.



“El armado de tarimas y conciertos en El Prado no se harán este año”, dijo.



“El Día del Peatón ha sido iniciado en Cochabamba y en esta ocasión tenemos cuatro días que se han suspendido por la pandemia y estamos nuevamente reactivando”, dijo Jiménez.



Con el fin de evitar aglomeraciones, sólo se hará una caravana ciclística desde la avenida Blanco Galindo a la plaza de Las Banderas.



En tanto, el director de Movilidad Urbana, Óscar Velarde, dijo que sólo se otorgarán 150 permisos de circulación a vehículos de emergencia e instituciones a través de solicitudes virtuales en la plataforma Innova.