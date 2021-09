OTB La Vertiente en alerta por falta de obras

La OTB La Vertiente, en el Distrito 3 de Cercado, se declaró en emergencia ante la falta de obras en la presente gestión y porque no inscribieron sus proyectos en el POA del siguiente año, informó el presidente Franz Taquichiri.



Además, reclamó los recursos de los últimos dos años, porque en las gestiones 2020 y 2021 no “se han ejecutado obras” con la Comuna Molle.



El presidente de La Vertiente señaló: “En el Distrito han marginado a 30 OTB del POA inicial 2022. Esas 30 OTB no han consignado sus recursos del 2020 y del 2021 porque el anterior Alcalde no ha ejecutado obras. Tenemos un retraso de tres años en los recursos de las OTB”.



Añadió: “No han reportado nuestro techo presupuestario. Esos recursos vienen por ley, es un derecho que tenemos. Además, se ha cercenado los recursos de cultura, como si en los barrios no se practicará a cultura”.



Otros puntos del pronunciamiento se refiere a la no inscripción de un área verde de la avenida Segunda en bienes municipales, como instruyó el Concejo Municipal. La no construcción de un pozo profundo con recursos asignados a la población excluida arbitrariamente del primer reformulado, entre otros.



El presidente de la OTB La Vertiente anticipó que de no encontrar soluciones esta jornada, a partir del miércoles se movilizarán en señal de protesta.



“No han consignado los recursos para la perforación de un pozo profundo en mi OTB, nuestro barrio tendrá una crisis de agua. Si no se solucionan nuestras demandas hasta el miércoles, vamos a salir a manifestarnos porque los subalternos del Alcalde no lo están acompañando”, finalizó Taquichiri.