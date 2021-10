Tiquipaya enfrentada por planta y a punto de perder Bs 118 millones

Eran las 9:30 de ayer cuando vecinos de la OTB de Bruno Moqo y pobladores de 40 barrios de los distritos 4, 5 y 6 de Tiquipaya convirtieron en un campo de batalla el terreno donde está previsto construir una planta de tratamiento de aguas residuales.



El riesgo de perder 118 millones de bolivianos, de financiamiento de la Cooperación Francesa a través del Ministerio de Medio Ambiente para emplazar el proyecto en un predio de Bruno Moqo, hizo que los beneficiarios se trasladen al lugar para tomar física y simbólicamente el lote.



Inicialmente los vecinos que viven en la zona de conflicto intentaron resistir quemando arbustos, bloqueando la avenida Reducto y respondiendo con petardos al otro bando. Sin embargo, tras casi dos horas de confrontación abandonaron el sitio, luego de ser rebasados.



“Esta es una zona agrícola, vamos a resistir hasta las últimas consecuencias. No estamos en contra de la planta, pero pedimos la reubicación, que se la lleven a Esquilán, en Colcapirhua, porque allí se compró un terreno para su construcción”, indicó una vecina de Bruno Moqo.



La Policía empleó agentes químicos para controlar la situación, aunque varias personas denunciaron que hubo excesos.



El comandante regional de la Policía de Quillacollo, Armando Asturizaga, informó que los efectivos intervinieron para dispersar a los grupos, debido a que en ambos bandos se identificó a personas que portaban piedras y palos.



“Esperamos que la intensidad baje para despejar la vía, no tenemos ninguna persona arrestada y personal de la Alcaldía ingresó con maquinaria pesada al terreno para hacer los trabajos”, añadió.



Por su parte, el alcalde Juan Pahuasi convocó al diálogo a las personas que permanecen en vigilia y adelantó que se comenzará a hacer estudios geológicos.



“Cinco meses intenté reunirme con ellos, pero no quieren negociar, incluso han llamado a barrio Kami de Colcapirhua a este problema, pero la población tomó posesión y está levantando un cerco perimetral”, afirmó.



Pese a ello, la tensión persiste en el lugar. El sector que se opone realizó un cabildo por la tarde y determinó anexarse a Colcapirhua, por lo que se prevé que se reactive el conflicto de límites.

Piden procesar a los dirigentes



Un cabildo de vecinos que defienden la construcción de la planta de aguas resolvió exigir al Ejecutivo que inicie acciones contra los dirigentes de Bruno Moqo por el enfrentamiento.

En tanto, en otro cabildo los pobladores de Bruno Moqo, Cuatro Esquinas y Collpampa determinaron anexarse a Colcapirhua y radicalizar sus protestas hasta conseguir la reubicación, porque la planta generará contaminación.