Controlan licencias de funcionamiento e invasión de aceras en la 6 de Agosto

Ante los reclamos de los vecinos, la Dirección de Recaudaciones y Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba controlaron ayer durante un operativo las licencias de funcionamiento de los negocios de la avenida 6 de Agosto y la invasión de aceras y calzadas.



El presidente de la OTB 6 de Agosto, Óscar Orellana, denunció que los vecinos se quejan “porque no pueden circular por las aceras, porque las empresas dejan la mercadería en las aceras. Los transportistas son abusivos, porque parquean en doble vía y, si se les dice algo, son irrespetuosos con la gente”.



“La licencia de funcionamiento es para la actividad económica y de ninguna manera autoriza el uso de acera y calzada”, observó el director de Recaudaciones, Wilson Espinoza.



En los primeros minutos del operativo, se detectaron cuatro negocios que infringían las normativas al no contar con la licencia de funcionamiento, entre ellas empresas de transporte de carga, que usan la vía como parqueo para sus buses o para descargar mercadería.



El director de Movilidad Urbana, Óscar Velarde, dijo que están iniciando controles a las empresas de transporte de carga, porque deben contar con la licencia de funcionamiento y con un informe técnico de vialidad para que no interfieran con el tráfico vehicular.



“Hemos visto que estas empresas hacen el carguío y descarguío en las aceras, y hay quejas de los vecinos”, remarcó Velarde.



El responsable de Recaudaciones de la Alcaldía dijo que las empresas que no cuentan con licencia de funcionamiento deben tramitar la misma en el municipio y, mientras tanto, no pueden funcionar ni romper el precinto de clausura.