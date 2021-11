Gobernador: “Hay indicios de que voluntarios” incendian el Tunari

El gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, afirmó hoy martes en un encuentro con jóvenes que los incendios en el Parque Nacional Tunari son presuntamente provocados por los mismos voluntarios que acuden a apagarlos.

“Hay gente politiquera que quiere dañar la imagen de las autoridades y hemos perdido 650 hectáreas en dos días”, aseveró.

Siguió: “En redes sociales hemos visto que dicen que el Gobernador no hace nada, que los alcaldes no hacen nada, que el presidente no hace nada”.

Denunció: “Y los que escriben eso son los que provocan esos incendios, estamos haciendo la investigación correspondiente y hay algunos indicios de que los mismos supuestos voluntarios lo han prendido en el Parque Tunari, por supuesto prenden el fuego, luego aparecen inmediatamente, se sacan fotos los salvadores, para qué, para captar financiamiento externo y para decir que las autoridades no hacen nada. Estamos haciendo la investigación correspondiente, no vamos a descansar hasta dar con los autores".

El Gobernador hizo estas declaraciones en el lanzamiento oficial del “Reencuentro de jóvenes con el agua”, que se realiza en el municipio de Tiquipaya.