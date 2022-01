Pese a la disposición para dar bajas virtuales, siguen las filas en la CNS

Tramitar una baja médica aún puede durar casi todo el día en la Caja Nacional de Salud (CNS) pese a la disposición del Ministerio de Salud de realizar este procedimiento de forma virtual y el control que anunció la Asuss, según se constató ayer.



La misma situación se registra con las personas que necesitan realizarse la prueba de Covid-19 en el centro de la CNS en la av. Ayacucho.



Incluso, las personas que ya cumplieron sus siete días de baja buscan hacerse una prueba, debido a que no les informan que ya no se requiere y puede volver a trabajar.



“Lo peor es que el personal de salud nos trata mal. No nos están haciendo el favor; estamos pagando por los servicios”, aseveró una asegurada que aguardaba su turno, Camila Hidalgo.



Varias personas buscaban ayer la baja médica en la CNS. Gregorio Fernández, otro asegurado, contó que para acceder a su baja tuvo que volver en reiteradas ocasiones, porque aún no estaba lista.



Historias como ésta se repiten a diario en las filas de la CNS pese a la lluvia o al calor. Ciudadanos aseguraron que incluso llegaron varios policías cuando protestaban por la mala atención.



Los Tiempos intentó conversar ayer con la administradora de la CNS, Jenny Magne, para conocer la contraparte, pero estaba en una reunión a nivel nacional. Tampoco atendió llamadas.



En tanto, en declaraciones a otros medios, dijo que emitirán la baja de forma virtual.



Dijo que con ese propósito se habilitó el siguiente correo electrónico bajasmedicas.cb@cns.gob.bo para que el asegurado adjunte su resultado positivo de Covid-19, su documento avc-04, carnet de identidad, última boleta de pago o una planilla.



“Una vez concluida el alta de siete días que será emitida, al octavo día ya puede reincorporarse a su fuente laboral al menos que tenga complicaciones que ameriten una nueva evaluación”, dijo.

Fiscalización



El diputado Héctor Arce afirmó que recibe a diario llamadas y mensajes de afiliados a la CNS con un común denominador: quejas por malos tratos.



“La incomodidad de la gente asegurada en la CNS no es reciente; es constante y eso es lamentable. No entendemos cómo una institución que recibe miles y miles de bolivianos no puede realizar una buena gestión para atender a sus asegurados de mejor manera”, observó.



Anunció que en los próximos días realizará una nueva fiscalización al establecimiento de salud para verificar si existe o no ineficiencia.

Registro de solicitud de bajas virtuales



Hasta ayer por la tarde se registraron 108 solicitudes de bajas en la Caja Nacional de Salud (CNS).

Habilitan un call center para información



La gerencia regional dijo que habilitó ayer un call center 424-1461 para información.

CNS dice que hay tres puntos para Covid-19



Tres puntos centinela para atención de Covid-19 en la Caja Nacional de Salud: Anexo 32 (avenida Ayacucho), centinela de Quillacollo (kilómetro 10 y medio) y Anexo Sur (calle Tarapacá).



En tanto, se prevé la contratación de personal adicional para la atención de la cuarta ola de Covid-19.