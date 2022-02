Alcaldía vuelve a pedir rendición de cuentas al museo Alcide d’Orbigny

La Alcaldía de Cochabamba reiteró ayer el pedido de rendición de cuentas al Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny sobre los ingresos económicos percibidos a lo largo de 20 años. La primera notificación se hizo el 4 de febrero.



El director de Bienes Municipales, Milton Rojas, y el director de Recaudaciones, Wilson Espinoza, en cumplimiento a la Ley Municipal 1101/2022, visitaron en tres ocasiones al museo para pedir informes e intentar hacer una inspección, pero no fueron atendidos. Los responsables salieron con el argumento de que las autoridades de Cercado debían solicitar por escrito previamente un permiso a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).



La Alcaldía aseguró que la administración de este espacio habría generado 4 millones de bolivianos en 20 años por el cobro de ingreso para las visitas guiadas y talleres.



En tanto, el exdirector de Patrimonio Cultural, José Ayaviri, dijo que este tema se volvió político debido a que los opositores y colectivos sólo protestan y no plantean soluciones.



“Se están encargando de desinformar y hacer una interpretación antojadiza de la ley vigente. Sabemos que detrás de esto está un excandidato a la Alcaldía y exviceministro, que hoy está fungiendo como asesor legal del Ministerio de Culturas”, agregó el exfuncionario.



Ayer, se anunció que el Ministerio de Culturas compartiría un informe de la situación del museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny. Según la invitación, se iba a dar referencias técnicas, jurídicas y legales, defensa de actividades científicas. Sin embargo, fue postergada porque la ministra Sabina Orellana no llegó a la Brigada Parlamentaria.



La Alcaldía busca trasladar el museo para cumplir con la finalidad de la ley de expropiación del predio, que se ubica en la avenida Potosí y América.