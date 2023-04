Leyes huyó del país, lo confirmó por una llamada

El exalcalde José María Leyes huyó. está fuera del país y lo confirmó este viernes 11 de abril a través de una llamada telefónica a su abogado Patricio Vargas.

"Teníamos un juicio y el señor José María Leyes me indicó (vía telefónica) que ya no se encuentra en territorio nacional, así que no se puede presentar alguna acción constitucional (contra la orden de aprehensión)".

Leyes tenía cuatro arraigos judiciales y no podía abandonar el país por los procesos que enfrenta.

Dijo que desconocía del cambio de su domicilio y cuándo se fue de Bolivia. Leyes enfrenta varios procesos por presuntos hechos de corrupción entre ellos el denominado caso Mochilas.

La jefa del Área Legal de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Neri, informó ayer que el exalcalde cuenta a la fecha con cuatro arraigos a nivel nacional y agregó que el Ejecutivo municipal tiene 16 procesos contra Leyes, que se encuentran en distintas etapas.

Más datos

La Fiscalía solicitará activar el sello rojo para dar con el paradero del exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien ya tiene dos órdenes de aprehensión en su contra por no asistir a las audiencias de los casos Designaciones Ilegales y Mochilas II.