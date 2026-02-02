Controlan el incendio en la laguna de Quenamari

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 02/02/2026 a las 10h40
Los grupos de bomberos voluntarios y los bomberos  de la Policía lograron controlar anoche el incendio forestal que se registró en la laguna de Quenamari o Albarrancho, ubicada en el extremo sur de la ciudad, que afectó la vegetación nativa, el hogar y nidos de las aves acuáticas.

De acuerdo con el grupo SAR Bolivia, el incendio comenzó el domingo al promediar las 15:30.

El fuego movilizó a los bomberos que se dirigieron al sector y se organizó un plan de acción debido a que el incendio se encontraba en una zona inaccesible debido a que el fuego se encontraba en el centro o corazón de la laguna que además tiene las características de un pantano con totoras y una profundidad de al menos dos metros.

Los voluntarios lamentaron el daño ambiental porque el incendio fue provocado y afectó el hábitat de aves, que normalmente habitan en este espacio natural.

