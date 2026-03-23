Reyes Villa lleva la delantera en conteo rápido con 47,7% de votos

En el municipio de Cercado de Cochabamba, hasta la medianoche de ayer lideraba el candidato de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, con el 47,7% de respaldo, de acuerdo con datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral, con un avance del 72,61% de actas computadas.

Tras conocer los resultados, el actual burgomaestre celebró junto a sus seguidorest y se declaró ganador de los comicios subnacionales, asegurando la continuidad de su gestión en el municipio de Cercado.

Según el reporte del Sirepre, en segundo lugar, se ubica Carlos Zavaleta, de Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP), con el 19,15%; en tercer lugar, Francisco Bellot, de Soluciones con Todos, con el 7,23%; seguido por José Carlos Sánchez, de Nueva Generación Patriótica (NGP), con el 7,17%.

Más atrás se encuentran Giovanni Arzabe (Libre), con el 4,89%; Ramón Daza (Patria), con el 4,74%; Rocío Molina (Unidos), con el 3,69%; Ronald Unzueta (MTS), con el 1,93%; Jhon Mendoza, del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), con el 1,91%; y Cristian Tastaca, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el 1,66%.

En general, las elecciones de ayer

En el departamento de Cochabamba se desarrollaron con tranquilidad y sin que se reporten incidentes de gravedad, salvo el retraso en la apertura de algunas mesas y el arresto de conductores que conducían vehículos sin su respectivo permiso de circulación

Varios candidatos hablaron con la prensa al momento de emitir su voto, por ejemplo, la candidata a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Unidos, Rocío Molina, dijo “vamos a las urnas a elegir, a tomar una decisión que va a cambiar la vida de los cochabambinos. Decirle a la población que vote, que tome una decisión”, manifestó.

En tanto, el candidato por la alianza Patria, Ramón Daza, pidió a la población acudir a las urnas pensando en el futuro de las familias y del municipio.

El candidato expresó su expectativa de obtener resultados positivos en la votación y aseguró que la ciudadanía busca cambios en la administración municipal.

El candidato por la alianza Soluciones Con Todos, Javier Bellott, instó a la población a participar masivamente en la jornada electoral.

Bellott hizo un llamado a la cohesión social, afirmando que el futuro de la ciudad no puede soportar más exclusiones ni segregación.

“Cochabamba necesita unirse porque los cochabambinos siempre han sido solidarios. Somos la ciudad de la oportunidad y hoy debemos demostrarlo”, remarcó.

Hasta la medianoche de ayer, el Sirepre solamente estaba habilitado para brindar datos de las ciudades capitales de departamento y de gobernaciones, no habilitó el conteo rápido para el resto de municipios de Cochabamba.

En Cochabamba se votó ayer para elegir a 48 alcaldes de similar número de municipios.