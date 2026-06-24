Tras San Juan, el sur y norte respiran un aire de “muy mala” y "mala" calidad

La Alcaldía de Cochabamba informó este miércoles a través de la Red MoniCA que la calidad del aire pasó de regular y mala a “muy mala” en la zona sur de la ciudad de Cochabamba y “mala” en el norte debido a los incendios y quemas que se registraron durante la noche de San Juan.

La responsable de la Red MoniCA, Fabiola Cáceres, informó que la concentración de material particulado oscila de 70 a 100 microgramos por metros cúbicos y si bien no se pasaron los límites permisibles se pasó de una calidad del aire de regular a malo.

Ante estos parámetros se recomienda precaución para los grupos de riesgo: niños, adultos mayores y personas con enfermedad de bases. Se aconseja no exponerse al aire libre durante las primeras horas del día.

Según la Red MoniCA la calidad del aire irá mejorando, pero durante el invierno la calidad estará entre regular y mala por el fenómeno de la inversión térmica.