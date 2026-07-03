Semapa descarta tarifazo; Gobernación exige aclarar el impacto de las UFV

La posibilidad de un incremento en las tarifas del agua potable generó una controversia entre la Alcaldía de Cochabamba y la Gobernación. Mientras el gerente de Semapa, Luis Prudencio, aseguró que “no habrá ningún incremento” en el costo del servicio, el vocero de la Gobernación, Sergio de la Zerda, advirtió que la indexación de las tarifas a las Unidades de Fomento de Vivienda (UFV) podría traducirse en facturas más elevadas.

La controversia surgió luego de que la Gobernación solicitara información a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) sobre el efecto que tendría el incremento de las UFV en los servicios básicos. Según De la Zerda, la respuesta oficial fue insuficiente y no aclaró si las empresas prestadoras aplicarán ajustes en sus tarifas.

“Lo que pedimos es una explicación técnica y transparente sobre qué ocurrirá en Cochabamba”, sostuvo el vocero departamental.

Desde Semapa, Prudencio aseguró que Semapa cumple con la normativa vigente y recordó que la indexación a las UFV no es una medida reciente, sino que forma parte del marco legal desde hace varios años.“Semapa está cumpliendo con lo que es la indexación a las UFV. Estamos trabajando justamente para disminuir el costo del agua. El agua solidaria cuesta 1,50 bolivianos el metro cúbico, indexada a las UFV”, afirmó.

El gerente sostuvo que no existe ninguna decisión para incrementar las tarifas y explicó que cualquier modificación debe cumplir un procedimiento técnico y regulatorio antes de ser aprobada por la AAPS.

“Yo le pido a la población que se quede tranquila. No va a haber ningún incremento”, señaló.

Prudencio también cuestionó las declaraciones de la Gobernación y pidió a las autoridades departamentales priorizar acciones para la reactivación económica del departamento.

De la Zerda manifestó que la preocupación de la Gobernación también radica en el crecimiento de las UFV y en el incremento de los costos de productos químicos, maquinaria y repuestos utilizados para la potabilización del agua, factores que, según dijo, podrían repercutir en los costos operativos de las empresas prestadoras.

Mientras Semapa insiste en que no existe ningún incremento para las tarifas del agua potable, la Gobernación mantiene su pedido de información técnica a la AAPS y plantea que el Gobierno nacional adopte medidas para evitar que el aumento de las UFV genere un mayor impacto económico en la población.