Declaran patrimonio departamental la festividad de San Joaquín

La festividad religiosa de San Joaquín de Jaihuayco fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial del departamento de Cochabamba mediante la Ley Departamental N.º 1215. La norma fue entregada ayer en el templo de San Joaquín en la jornada central de la festividad.

El acto contó con la presencia de representantes de la Asamblea Legislativa Departamental y del arzobispo de Cochabamba, Óscar Aparicio.

El segundo vicepresidente de la Asamblea Departamental, Denis Vidal, explicó que la entrega de la norma al párroco de San Joaquín formó parte de los actos preparados para la festividad. “Este reconocimiento permite poner en valor la tradición y la devoción que se mantienen en Jaihuayco”, señaló.

La declaratoria destaca una tradición que cada año reúne a familias, devotos y visitantes. La fiesta combina la fe con la música, las danzas y otras expresiones culturales que se mantienen de generación en generación.

Este año, más de 60 fraternidades participaron de la entrada folklórica, junto a cientos de devotos. La celebración también movilizó a pasantes, músicos, bailarines, comerciantes y vecinos de distintos sectores de la ciudad.

La Asamblea Departamental también entregó una Resolución Departamental de Homenaje y Reconocimiento a la Parroquia San Joaquín de Jaihuayco por sus 201 años de aniversario. El párroco Edyl Villanueva también recibió un reconocimiento.

La fiesta tiene una larga historia en Cochabamba. La parroquia dedicada a San Joaquín fue creada en 1888 y llegó a Jaihuayco en 1920.

Este reconocimiento departamental se suma al que recibió la festividad en 2024, cuando el Concejo Municipal de Cochabamba la declaró Patrimonio Cultural mediante la Ley N.º 1498/24.

Con la declaratoria departamental, San Joaquín de Jaihuayco consolida el valor cultural de una festividad que, año tras año, reúne a cientos de devotos.