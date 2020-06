Turismo aplaude créditos, pero pide mayores facilidades para el acceso

Las agencias de turismo, la Cámara Hotelera y la Asociación de Guías de Turismo consideran que el Plan de Reactivación del Gobierno ayuda, pero debe perfeccionarse porque se plantea otorgar o reprogramar créditos a un sector que no reanudó actividades y que, por tanto, no genera recursos y tampoco se le ha aliviado de responsabilidades tributarias.

La semana pasada, el Gobierno aprobó el decreto 4272, que establece un programa de créditos para la reactivación de empresas dedicadas al turismo y de créditos con tasas preferenciales del 3 por ciento para las personas que deseen hacer turismo interno. Además, se obliga a las empresas públicas a dar al menos 10 días hábiles de vacaciones a fin de año con el fin de incentivar un turismo “más programado”.

“Nos tratan de ayudar con financiamiento en un momento en que llevamos tres meses sin percibir ingresos. No sabemos cuándo se van a reestablecer los flujos de ingresos y si nos van a ayudar a pagar planillas de meses de endeudamiento”, dijo el presidente de la Cámara Hotelera, Luis Ampuero.

Explicó que el Gobierno también puede aliviar la carga tributaria del sector.

“Tenemos un sistema tributario poco incentivador. Es una oportunidad para aliviar las cargas tremendas que recibimos como empresas privadas. La idea de estos alivios es para que el turismo aguante hasta que comiencen a llegar los turistas y la pregunta es si la reglamentación será lo suficientemente flexible para evitar que el sector turismo colapse”, dijo.

Se prevé que las actividades turísticas no se reanuden hasta diciembre por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de Turismo (OMT).

Ampuero explicó que el sector requiere más que nunca el apoyo del Gobierno porque muchas empresas se están comiendo su capital. “Debe haber una responsabilidad compartida. Por lo menos hemos pagado 20 millones de dólares de impuesto anuales durante los últimos años, hemos aportado al Gobierno y ahora necesitamos su apoyo, pero me parece que hay una buena voluntad”, indicó.

En el país, hay 1.200 hoteles, que generan más de 6 mil empleos directos y 20 mil indirectos. El sector del turismo es el cuarto generador de divisas para el país.

El presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo de Bolivia (Abavyt), Marco Antonio Mercado, indicó que la propuesta del Gobierno no se adecua al plan que el sector solicitó.

“Nos parece bien, pero tenemos que tener la reglamentación. Pedimos un plan de rescate económico para el sector porque, de no tenerlo, de nada servirá el crédito para que la población pueda ir de viaje, no van a tener ningún efecto porque van a haber empresas que no van a llegar y van a cerrar”, explicó Mercado.

Las agencias de viajes y turismo consideran que al menos hasta fin de año no tendrán ingresos

MÁS DE 580 GUÍAS QUEDAN SIN EMPLEO

El presidente de la Asociación de Guías de Turismo, Julio Cesar Rengel, explicó que, al ser su sector independiente, los trabajadores no pueden acceder a ningún crédito, y solicitó activar para el rubro un fondo de emergencia o créditos blandos.

Rengel explicó que, debido a la pandemia del coronavirus que prácticamente hirió de muerte al turismo, en el país hay 580 guías turísticos que han quedado desempleados.

Los expertos dicen que entre 100 mil y 150 mil empleos ligados al turismo en Bolivia se han perdido con la crisis causada por el coronavirus.