Beneficiadora de Castaña de Pando dará valor agregado al fruto amazónico

En el municipio de Santa Rosa del Abuná, ubicado en el departamento de Pando, se emplaza la Planta Beneficiadora de Castaña en Cáscara, que permitirá generar valor agregado al fruto amazónico y beneficiar a más de 1.200 productores, además que crear empleos e impulsar el desarrollo de esa región.

“En la planta los productores le dan valor agregado a la castaña y se garantiza su producción, porque la castaña va a estar seleccionada y deshidratada, lista para que la beneficiadora simplemente la quiebre y empaque al vacío para la exportación. Entonces van a tener ese beneficio del valor agregado, los productores, como también algún otro usuario, una persona privada o grupo que se pueda asociar”, explicó el gerente del Fondo de Desarrollo Productivo (FPS) Pando, Víctor Vargas a la ABI.

La planta, ejecutada por el Fondo de Desarrollo Productivo, representa una inversión superior a Bs 6,8 millones a través del programa Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP) dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

La obra se construyó con el objetivo de promover y contribuir al desarrollo socioeconómico y ambiental de la región, que se dedica a la recolección y comercialización de la castaña, dándole valor agregado al fruto amazónico.

La planta fue entregada de manera provisional al municipio para su administración, a fines del año pasado, y además, con el compromiso de comprar la materia prima de las subcentrales campesinas de Santa Rosa de Abuná que son más de 1.200 productores.

Vargas explicó que usualmente son las empresas grandes de Beni y Pando que compran la castaña y no siempre el precio satisface a los productores de esta región, lo que les motivó a solicitar la construcción de la planta para el prebeneficiado del fruto en cáscara.

Ahora, los productores podrán hacer el prebeneficiado de la castaña, es decir, sacar las impurezas, clasificar por tamaño, secar y deshidratar el fruto para su venta a una beneficiadora o exportadora. “Así, la planta también se complementa con las beneficiadoras de la región”, relievó Vargas.

La capacidad de la planta es de 100 barricas de castaña por día.

Según Vargas, la infraestructura de la planta está concluida al 100% y ahora se trabaja en el componente de capacitación a los productores, proceso que está “a medio termino y se prevé concluir en 10 días”.

Este proceso de capacitación está dirigido a los productores de las subcentrales de Santa Rosa del Abuná y aborda la estandarización de la materia prima, es decir cómo se debe entregar el producto, además, de los trámites de comercialización, entre otros.

También se capacitó a los técnicos de la planta en transferencia tecnológica y manejo técnico, económico, financiero y administrativo. Estos trabajadores son oriundos de Santa Rosa de Abuná.

De la misma forma, se lanzó una licitación para adquirir vehículos, dos camionetas y un camión, en el marco de un convenio con el municipio, para el apoyo logístico de los funcionarios de la planta, como las tareas de verificación, almacenamiento y transporte de la castaña.

Vargas destacó el valor de castaña para esta región, que vive del aprovechamiento sostenible del producto natural y nutritivo, apetecido en los mercados de exportación.

Según la Cancillería, Bolivia se consolidó como el primer exportador mundial de castaña, conocida en el ámbito comercial como Nuez de Brasil, reportando $us 115 millones con una participación del 49% del total, seguido por Alemania, país reexportador con el 15% ($us 36 millones), Perú con el 12% ($us 29 millones) y Brasil con el 8% ($us 18 millones), en 2023.

Alemania se consolidó como el principal importador mundial con el 17% del total (39 $us millones), seguido por Estados Unidos ($us 37 millones) y Reino Unido ($us 21 millones).

Entre enero y octubre de 2024, las exportaciones bolivianas de castaña sumaron $us 146 millones, superando en 26% el valor total obtenido en 2023.